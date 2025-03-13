Опрос: подавляющее большинство жителей Эстонии не рассчитывает на рост зарплаты

Рост стоимости жизни также заставляет людей задумываться и о размере своей зарплаты. Свежий опрос среди жителей Эстонии, Латвии и Литвы показывает, что эстонцы значительно более пессимистично настроены в отношении роста своих доходов, чем наши южные соседи.

Опрос банка Citadele показывает, что лишь 11% жителей Эстонии считают, что в ближайшие три месяца их зарплата может вырасти. В Латвии и Литве этот показатель составляет 18%.

В то же время именно эстонцы больше всего опасаются, что их зарплата может реально уменьшиться. Если в Эстонии 12% респондентов считали, что их зарплата снизится, то в Латвии этот показатель составил 7%, а в Литве – всего 5%. Наибольшая часть респондентов считает, что их зарплата останется прежней: так думают 52% жителей Эстонии и по 51% латышей и литовцев.

Член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане в переданном пресс-релизе отметил, что проведенное еще осенью исследование банка Citadele показало, что жители Эстонии становятся все более пессимистичными в отношении перспектив своей зарплаты: «Если в предыдущем осеннем опросе 23% респондентов в Эстонии верили в рост зарплаты, то в свежем опросе этот показатель упал до 11%. В то же время увеличилось число тех, кто считает, что их зарплата либо не изменится, либо даже уменьшится. Осенью 8% жителей Эстонии опасались снижения зарплаты, а теперь этот показатель составляет уже 12%».