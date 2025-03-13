В Эстонии потребительские цены в феврале выросли на 5,3% в годовом исчислении, что более чем в два раза превышает средний показатель еврозоны (2,4%).
Опрос: подавляющее большинство жителей Эстонии не рассчитывает на рост зарплаты
Рост стоимости жизни также заставляет людей задумываться и о размере своей зарплаты. Свежий опрос среди жителей Эстонии, Латвии и Литвы показывает, что эстонцы значительно более пессимистично настроены в отношении роста своих доходов, чем наши южные соседи.
Опрос банка Citadele показывает, что лишь 11% жителей Эстонии считают, что в ближайшие три месяца их зарплата может вырасти. В Латвии и Литве этот показатель составляет 18%.
В то же время именно эстонцы больше всего опасаются, что их зарплата может реально уменьшиться. Если в Эстонии 12% респондентов считали, что их зарплата снизится, то в Латвии этот показатель составил 7%, а в Литве – всего 5%. Наибольшая часть респондентов считает, что их зарплата останется прежней: так думают 52% жителей Эстонии и по 51% латышей и литовцев.
Член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане в переданном пресс-релизе отметил, что проведенное еще осенью исследование банка Citadele показало, что жители Эстонии становятся все более пессимистичными в отношении перспектив своей зарплаты: «Если в предыдущем осеннем опросе 23% респондентов в Эстонии верили в рост зарплаты, то в свежем опросе этот показатель упал до 11%. В то же время увеличилось число тех, кто считает, что их зарплата либо не изменится, либо даже уменьшится. Осенью 8% жителей Эстонии опасались снижения зарплаты, а теперь этот показатель составляет уже 12%».
Он добавил, что экономики Латвии и Литвы восстановилась гораздо раньше, чем экономика Эстонии, и можно заметить, что оптимизм людей там остается относительно стабильным, хотя, согласно последнему опросу, надежды на рост заработной платы в этих странах также снизились. Если осенью в Литве в повышение заработной платы верили 35% респондентов, а в Латвии – 29%, то сейчас эти показатели снизились до 18%.
Эти результаты отражают более широкую экономическую неопределенность, которая влияет и на поведение потребителей.
«Когда рост зарплат неочевиден, а некоторые даже опасаются их сокращения, это может привести к более осторожным тратам и увеличению сбережений. В то же время смягчению ситуации способствует снижение Euribor, благодаря чему у жителей Балтии остается в распоряжении больше денег», - отметил Ребане.
Кроме того, опрос показал, что в Эстонии чуть больше людей, которые не работают за зарплату: 15% жителей Эстонии отметили, что они не получают зарплату, что примерно соответствует показателю Латвии, тогда как в Литве этот показатель несколько ниже – 13%.
Исследование финансового поведения потребителей было проведено исследовательской фирмой Norstat в январе этого года.