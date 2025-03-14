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Нарва приняла дополнительный бюджет и собралась покрыть минимальные зарплаты

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Нарва.
Нарва. Фото: Ilja Smirnov

​На заседании горуправы Нарвы было принято первое изменение бюджета 2025 года. Изначально городской бюджет был утверждён в декабре прошлого года в размере 116,17 млн евро, однако теперь он увеличен на 6,1 млн евро и составляет 122,28 млн евро.

Корректировка бюджета связана с уточнением доходов и расходов города. Дополнительные средства направлены на финансирование образовательных и культурных учреждений, инфраструктурные проекты и проведение энергоаудитов.​

Одна из ключевых статей изменений касается повышения минимальной заработной платы. Как отметила директор Финансового департамента, член управы Елена Голубева, резерв бюджета, изначально заложенный на покрытие этих расходов, теперь перераспределяется между городскими учреждениями.

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