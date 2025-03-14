Нарва приняла дополнительный бюджет и собралась покрыть минимальные зарплаты

​На заседании горуправы Нарвы было принято первое изменение бюджета 2025 года. Изначально городской бюджет был утверждён в декабре прошлого года в размере 116,17 млн евро, однако теперь он увеличен на 6,1 млн евро и составляет 122,28 млн евро.