Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Кристиана, пропавшего в начале прошлой недели

Кристиан покинул свою комнату в корпусе Vaikne Kodu на территории SOS Lasteküla Keila вечером 4 марта и не вернулся туда по сей день. Телефон молодого человека выключен.

«Полиция проверила возможные места, где мог находиться мальчик, но, к сожалению, безрезультатно. Внешнее описание Кристиана было передано всем патрулям», - сказал представитель PPA.

Кристиан худощавого телосложения, рост - около 175 см. Когда он покинул свое жилье, на нем были черная шапка, легкая черная куртка, легкие спортивные штаны и белые кроссовки. Он также может носить очки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, сообщить об этом по телефону 112.