Искусственный интеллект в школах Эстонии: сделает детей умнее или развалит традиционную систему образования

Первый этап проекта по внедрению искусственного интеллекта в школах начнется с 1 сентября 2025 года. Такого масштабного переворота в системе образования не было со времен появления интернета. Кого-то такое будущее пугает, кто-то радуется новым возможностям.

В любом случае это будет серьезное испытание для традиционной системы образования. Сегодня система обучения состоит из трех этапов с участием человека: на уроке учитель объясняет новый материал, дома ученик самостоятельно работает с учебником, затем учитель контролирует усвоение материала.

Приход в повседневную жизнь искусственного интеллекта (ИИ) кардинально меняет все этапы: ИИ может объяснить вместо учителя, может выполнить за ученика домашнюю работу и создать иллюзию усвоения материала. Учителю все труднее определить, решил ученик задачи сам, или за него их решил мозг машины.

С другой стороны, ИИ может выполнять много рутинных задач, которые сегодня ложатся на плечи учителей. Освободившееся время учитель мог бы потратить на профессиональное развитие. Однако есть ли смысл развиваться? Не уничтожит ли ИИ профессию учителя?

Быстро обучающийся ИИ может объяснять урок терпеливо, безэмоционально и сколько угодно раз. ИИ в качестве учителя доступен круглосуточно, семь дней в неделю. Не приведет ли внедрение ИИ к тому, что дети начнут полностью перекладывать на ИИ процесс мышления? Какие полезные свойства ИИ можно использовать в повседневном процессе познания мира?

Если вас интересуют вопросы применения ИИ, присоединяйтесь к нашему эфиру сегодня в 14:00.