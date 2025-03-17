А.К. - На мой взгляд, в первую очередь школа учит не конкретным знаниям, а именно умению мыслить. И именно в эту сторону нужно делать уклон. И в рамках этой программы Ti-hüppe говорится же, что школам нужно предоставить больше доступа к каким-то платным сервисам.

Нужно учить учеников тому, как правильно использовать эти инструменты. Чтобы они понимали, какую пользу и в какой момент там можно получить. А также то, когда искусственному интеллекту нельзя доверять, когда нужно что-то перепроверить. Это очень важно. И этому нужно начинать учить не в гимназии, а прямо уже с первых классов.

Думаю, третьеклассники уже точно активно используют искусственный интеллект. Если тем самым они как бы учатся не мыслить, то учителя должны обратить их внимание на то, что да, это все не запрещено, да, это все хорошо, но нужно не потерять навыки самостоятельного мышления.

Я очень опасаюсь будущего, когда я думаю о специалистах среднего звена. Если говорить о представителях высокого звена, то им, наверное, искусственный интеллект не является помехой, если рассуждать об опасности потери работы, а вот специалистов среднего звена действительно будет возможно заменить с помощью ИИ.

Получается, что если эта прослойка пропадет, то кто же, миновав этот уровень, будет сразу становиться специалистами высокого уровня?