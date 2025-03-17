С осени в школах Эстонии начнут использовать возможности искусственного интеллекта. О самых важных вопросах, связанных с применением ИИ в школе, и обо многом другом в передаче Rus.Postimees «На кухне» рассуждали предприниматель в области IT Антон Кекс и участник проекта по внедрению ИИ, учитель физики школы Святого Иоанна Олег Швайковский.
Учителя станут не нужны, дети разучатся думать? Эксперты говорят об искусственном интеллекте в школе (5)
Выдержки из беседы:
- Олег, поскольку ты участвуешь в этом проекте внедрения, первый вопрос к тебе. Как Минобразования или, возможно, еще какие-то инициаторы пришли к выводу, что этим надо срочно заниматься?
О.Ш. - Эта необходимость очевидно назрела, она просто лежит на поверхности. Искусственный интеллект уже пришел в школу, он пришел практически уже всюду, куда только можно. Совершенно ясно, что искусственный интеллект меняет всю модель образования. Причем настолько фундаментально, что министерство просто должно этим заниматься.
- Не слишком ли все это сложно будет для русской школы, где одна реформа уже идет, и тут вот еще и вторая…
А.К. - А разве не проще менять две вещи одновременно, а не делать это по очереди, по одной? Я думаю, что если такие большие изменения уже идут, это наверняка только поможет. Потому что ведь искусственный интеллект к настоящему моменту уже достаточно хорошо овладел эстонским языком. И для русских учеников это может быть, напротив, даже хорошим открытием, что они могут попросить искусственный интеллект исправить ошибки.
О.Ш. - В любом случае, это не нам решать. Школы переводить на эстонский язык надо, а искусственный интеллект с точки зрения образования все равно уже здесь. Да, эти два тренда действительно сошлись в одной временной точке, но я считаю, что здесь нужно скорее искать возможности, а не опасности.
- А не имело бы смысл заниматься внедрением искусственного интеллекта в школу сразу с использованием английского языка?
А.К. - Английского языка и так достаточно сейчас в нашей жизни. Я думаю, что как раз разнообразие языков обогащает. Собственно, раньше в интернете был заметен тренд перевода всего населения планеты на английский. И сейчас благодаря именно генеративному искусственному интеллекту этот тренд как раз может замедлиться. Сейчас стало легко генерировать контент на разных языках.
О.Ш. - Я думаю, что здесь должен быть именно обратный тренд. Мы должны предпринимать все усилия для того, чтобы эстонский язык сохранился в этой ситуации.
Конечно, не должно быть никаких иллюзий: такой своего рода «эстонглиш» в определенной возрастной группе в школе так и так уже присутствует. Но другое дело, что некоторые модели искусственного интеллекта действительно предлагают уже достаточно пристойный эстонский язык. А мы должны со своей стороны предпринять все усилия для того, чтобы он становился еще более качественным.
Эти модели обучаются сейчас на эстонском языке, но мы должны обеспечить, чтобы этот эстонский был как можно качественнее. Потому что это ведь еще и вопрос сохранения нашей культуры.
А.К. - Не все знают, что эстонский язык непропорционально широко представлен в интернете. То есть если брать другие настолько «маленькие» языки, с количеством носителей около миллиона, то в интернете нет такого большого объема контента на этих языках. Поэтому искусственному интеллекту сложно учить эти языки, а вот у эстонского языка в этом смысле очень хорошие позиции.
- Насколько я знаю, компаниям, которые занимаются развитием искусственного интеллекта, специально предоставлялись печатные материалы на эстонском языке, чтобы обучать…
О.Ш. - Ну, пока еще не в том объеме, в котором следовало бы предоставить эти материалы, но да, какие-то материалы передавались. Опять же, мы должны понимать, что это в наших собственных интересах. Это нужно не компаниям-разработчикам, а нам самим.
Обучение искусственного интеллекта эстонскому будет идти в любом случае, но нам выгоднее, если он будет обучаться на качественном контенте Таммсааре, а не на комментариях в Фейсбуке. Нам важно, чтобы искусственный интеллект обучался и видел наше культурное пространство с хорошим правильным языком.
- Один из главных аргументов противников искусственного интеллекта сводится к тому, что он может отучить детей мыслить. С вашей точки зрения, насколько велика опасность, что школьники слишком большую часть мыслительного процесса будут делегировать искусственному интеллекту?
О.Ш. - Я согласен с тем, что это самая большая из опасностей, связанных с искусственным интеллектом. Причем не только у учеников, но и у взрослых людей возникает достаточно естественный соблазн аутсорсить процесс мышления. Ну, пусть искусственный интеллект за меня подумает...
И в школе это тоже серьезная проблема, и учитель должен этим заниматься. Учитель должен объяснять ученику, что думать - это здорово, думать - это классно.
Это концепция метамышления, мышления о мышлении, и учитель должен быть в состоянии вести с учеником сократовского типа беседу и объяснять, что это очень здорово, когда ты думаешь своей головой.
А.К. - На мой взгляд, в первую очередь школа учит не конкретным знаниям, а именно умению мыслить. И именно в эту сторону нужно делать уклон. И в рамках этой программы Ti-hüppe говорится же, что школам нужно предоставить больше доступа к каким-то платным сервисам.
Нужно учить учеников тому, как правильно использовать эти инструменты. Чтобы они понимали, какую пользу и в какой момент там можно получить. А также то, когда искусственному интеллекту нельзя доверять, когда нужно что-то перепроверить. Это очень важно. И этому нужно начинать учить не в гимназии, а прямо уже с первых классов.
Думаю, третьеклассники уже точно активно используют искусственный интеллект. Если тем самым они как бы учатся не мыслить, то учителя должны обратить их внимание на то, что да, это все не запрещено, да, это все хорошо, но нужно не потерять навыки самостоятельного мышления.
Я очень опасаюсь будущего, когда я думаю о специалистах среднего звена. Если говорить о представителях высокого звена, то им, наверное, искусственный интеллект не является помехой, если рассуждать об опасности потери работы, а вот специалистов среднего звена действительно будет возможно заменить с помощью ИИ.
Получается, что если эта прослойка пропадет, то кто же, миновав этот уровень, будет сразу становиться специалистами высокого уровня?
О.Ш. - Я бы тут Антону немного поспорил, потому что мне кажется, что такой дилеммы - «машина против человека» - сейчас еще в большинстве областей не существует. Мне кажется, что та дилемма, которая сейчас реально существует, противопоставляет человека, который умеет использовать машину, человеку, который не умеет.
Если говорить о школе, то я считаю, что искусственный интеллект никоим образом не заменит учителя. Но учитель, который умеет использовать инструментарий искусственного интеллекта, не только гораздо продуктивнее, но и гораздо интереснее для учеников. В сравнении с учителем, который этого делать не умеет.
И вот эта программа внедрения Ti-hüppe, о которой мы сегодня все время говорим, предполагает массовое прикладное обучение учителей, чтобы они умели этот инструментарий правильно использовать.
- В Financial Times на прошлой неделе была большая публикация с анализом того, что где-то с 2012 года постоянно ухудшаются способности детей и взрослых к чтению и счету. С одной стороны, цифры, которые там приводятся, они все же не критичные - падение где-то на пять процентов. С другой стороны, темп, с которым это происходит, показывает, что к концу столетия у человека пропадет примерно половина этих навыков. Насколько это тревожный сигнал?
А.К. - Может быть, на их место придут другие навыки? Тысячи лет назад Аристотель говорил, что следующие поколения никуда не будут годиться, потому что и тогда менялись тренды... Кто знает, возможно, такой навык, как умение считать в уме, нам действительно скоро не будет нужен? Например, мы сейчас уже не запоминаем номера телефонов своих друзей. Но стало ли от этого наше общество хуже? Стало ли нам от этого хуже?
- Но что-то же нужно запоминать?
А.К. - Нужно. Нужно запоминать концепты, нужно уметь оперировать большой картиной. Мелкие же навыки могут перестать быть релевантными. Мы сами уже не выпекаем для себя каждый день хлеб, и ничего страшного. Мы все равно можем получить хлеб. И точно так же мы можем использовать калькулятор.
О.Ш. - Дискуссия, которую мы сейчас ведем, не нова. 250 или 300 лет назад велись похожие споры, когда появились энциклопедии. Кто-то говорил, что в образовании исчез смысл, потому что появилась возможность снять энциклопедию с полочки и получить ответ на все вопросы этого мира.
Если не уходить так далеко в историю, то можно вспомнить время, когда появились карманные и уже вполне доступные по цене калькуляторы. Возникла дискуссия о том, что считать уметь больше не нужно, что алгебра больше не нужна.
Но оказалось, что все ровно наоборот. И чтобы суметь калькулятором воспользоваться, нужно все равно понимать, что такое скобки, что такое арифметика. И сейчас та же история, чем больше к нам технологий приходит, тем больше требуется понимания того, как они работают.
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