Заснувший с сигаретой в руках пьяный житель многоквартирного дома подверг опасности не только себя, но и соседей

Вызванные жильцами дома спасатели в итоге проникли в одну из квартир. Там спал мужчина с признаками опьянения, а на полу возле дивана валялось обгоревшее полотенце, вероятно, подожженное сигаретой. Однако огонь все-таки уже потух к тому моменту, когда спасатели вошли в квартиру.

Спасатели проверили квартиру и убедились, что опасности возгорания уже не было. В квартире не было дымового датчика. Жилец согласился приобрести и установить его, а спасатели пообщали в ближайшие дни проверить это.

В прошлом году в Эстонии произошло 3118 пожаров, в результате которых погибло 35 человек. Пожары со смертельным исходом, как правило, случаются с пожилыми людьми (средний возраст жертв - 59 лет), которые часто находятся в нетрезвом состоянии (около 90% жертв). Курение по-прежнему является основной причиной пожаров со смертельным исходом.