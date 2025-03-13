Внимание Полиция просит помощи свидетелей ДТП

По сведениям правоохранительных органов, инцидент случился у дома номер 32 по улице Круусамяэ, где автомобиль повредил телекоммуникационное оборудование компании Elisa.

Шкаф с оборудованием был расположен возле столба на газоне рядом с проезжей частью.

Водитель, виновный в аварии и нанесший компании Elisa материальный ущерб, покинул место происшествия.

Информация и улики, собранные на месте ДТП, указывают на то, что это мог быть автомобиль красного цвета.

Полиция обращается в первую очередь к несознательному водителю, а также ко всем, кто может обладать информацией об обстоятельствах происшествия, с просьбой связаться с Лыунаской префектурой по телефону 5035992 или по электронной почте louna.ate.list@politsei.ee.