Видео Десятки голубей оказались заперты на чердаке многоэтажного дома

«Управляющая компания утверждает, что контрольные люки открыты, однако человек, сообщивший о ситуации, проверил их и сказал, что это не так: все 68 люков на чердаке закрыты», - говорится в сообщении Drauga spārns.

Представитель организации сообщил, что внутри он заметил не менее 20 голубей, но их может быть значительно больше.

«Эти птицы останутся там и умрут, если мы ничего не предпримем!» - написано в сообщении. Вечером в среду была вызвана полицию, однако почти за четыре часа она так и не прибыла на место.

«Мы ожидаем немедленных действий, чтобы уже этой ночью не начали умирать птенцы, к которым родители не могут вернуться, чтобы их кормить и согревать!» - подчеркивается в заявлении.

Drauga spārns призывает представителей Олайнской краевой думы и Olaines namu apsaimniekotājs срочно вмешаться, чтобы спасти запертых птиц.

Около 21:00 организация сообщила, что полиция все же приехала, но затем уехала, заявив, что без участия управляющей компании ничего сделать невозможно.

13 марта Drauga spārns сообщила, что благодаря давлению общества были открыты четыре из 68 закрытых чердачных люков, по одному с каждой стороны здания.

Но этого недостаточно, если не будут открыты именно те люки, которые были открыты до этого. Потому что в противном случае голуби не смогут добраться до своих гнезд и птенцов.

Очевидец сообщил, что, хотя некоторые крупные птицы вылетали из открытых люков, другие время от времени пытались безуспешно влететь в закрытые люки, но не получив такой возможности, улетали прочь.

«За этими зарешеченными люками находятся их дети, которые, если еще живы, со вчерашнего дня лишены еды и родительского тепла», - написали представители Drauga spārns.

К сожалению, управляющая компания не видит в этом своей вины и не знает, какие именно люки надо открыть.

«Они ничего больше не откроют, потому что, по их мнению, люки должны быть закрыты. Но голуби - не крысы, которые могут каждый раз проползти 200 метров, чтобы добраться до своего гнезда и ожидающего там потомства, и все это проанализировать», - отмечает организация.

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