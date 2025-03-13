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Михал: налог с оборота останется высоким на более длительный срок

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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Sander Ilvest

Премьер-министр Кристен Михал заявил на пресс-конференции правительства, что налог с оборота, который увеличится на два процента, вероятно, останется высоким на более длительный срок, а не снизится в 2027 году, как первоначально планировалось.

В этом году правительство решило повысить подоходный налог и налог с оборота на два процента, но планировалось, что это изменение будет отменено в 2027 году. Эти изменения были названы правительством налогами на безопасность. Подоходный налог был повышен в начале этого года, а повышение налога с оборота ожидается с 1 июля.

Министр финансов Юрген Лиги в интервью Sakala в понедельник заявил, что правительство должно сохранить налоговые ставки на уровне 24%. «Крупные оборонные заказы смогут быть завершены только к концу десятилетия, когда и истечет срок действия повышения налогов. Поэтому мы обязаны продолжить с налогами на уровне 24%, но при этом будет введено значительное смягчение в виде необлагаемого минимума в 700 евро», - отметил Лиги.

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