Премьер-министр Кристен Михал заявил на пресс-конференции правительства, что налог с оборота, который увеличится на два процента, вероятно, останется высоким на более длительный срок, а не снизится в 2027 году, как первоначально планировалось.
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Михал: налог с оборота останется высоким на более длительный срок
В этом году правительство решило повысить подоходный налог и налог с оборота на два процента, но планировалось, что это изменение будет отменено в 2027 году. Эти изменения были названы правительством налогами на безопасность. Подоходный налог был повышен в начале этого года, а повышение налога с оборота ожидается с 1 июля.