Михал: налог с оборота останется высоким на более длительный срок

В этом году правительство решило повысить подоходный налог и налог с оборота на два процента, но планировалось, что это изменение будет отменено в 2027 году. Эти изменения были названы правительством налогами на безопасность. Подоходный налог был повышен в начале этого года, а повышение налога с оборота ожидается с 1 июля.