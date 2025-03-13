График Электроэнергия в пятницу подешевеет почти на треть

Тем не менее, это всё равно самая высокая средняя стоимость электроэнергии среди всех ценовых зон системы Nord Pool.

В Латвии и Литве цена останется такой же, как в Эстонии, тогда как Финляндии стоимость электроэнергии в пятницу будет на 29,8% ниже - в среднем 87,25 евро за мегаватт-час.

Самая высокая цена на электроэнергию в Эстонии ожидается в пятницу вечером с 18:00 до 19:00 - 177,29 евро за мегаватт-час.

Дешевле всего электричество обойдется завтра с 15:00 до 16:00 - 66,98 евро за мегаватт-час.

Средняя цена на электроэнергию в Эстонии на рынке Nord Pool в феврале этого года составила 151,85 евро за мегаватт-час, что на 101,1% (или более чем в два раза) дороже, чем в феврале 2024 года.

По сравнению с январем стоимость электроэнергии выросла на 65%.