Сможет ли европейский оборонный сектор обойтись без США?

Это ставит и вопрос о том, должны ли правительства стран ЕС просто закупать необходимое вооружение там, где это возможно, или же им следует отдать предпочтение подходу «Сделано в Европе», чтобы укрепить свой ВПК.

По мнению Вольфа, дело тут, скорее, во времени, чем в возможностях: «Через три года Европе будет очень сложно рассчитывать на свои силы. Но через пять лет все будет по-другому».

Со своей стороны, Лоуренсон считает, что «в обычных условиях в случае сложной продукции речь идет о двух-трех годах, в более сложные времена сроки могут быть несколько сокращены, но не намного».

Франция и Германия конфликтуют по поводу того, можно ли направлять оборонные кредиты Евросоюза на приобретение военной техники, которая изготовлена странами, не входящими в ЕС, такими, как члены НАТО Великобритания или Норвегия.

Глава Евромиссии Урсула фон дер Ляйен в этой связи указала, что такие займы должны расходоваться внутри Европы, в том числе в Великобритании, но не за пределами континента.

«Эти кредиты должны финансировать закупки у европейских производителей, чтобы помочь поднять нашу собственную оборонную промышленность», - подчеркнула она, выступая в Европарламенте.

Германия сыграет ключевую роль в перевооружении Европы