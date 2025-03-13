Европа пересматривает подходы к своей безопасности и военному потенциалу на фоне опасений по поводу действий России и США. Но она все еще закупает массу американского оружия. Заменит ли его продукция своего ВПК?
Сможет ли европейский оборонный сектор обойтись без США?
Долгие годы тема расходов Евросоюза на оборону практически не поднималась в столицах его стран-членов, теперь же стала предметом первостепенной важности.
От заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) о выделении многомиллиардных средств на перевооружение до высказываний вероятного следующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), который пообещал укреплять европейскую оборону «чего бы это стоило», - все свидетельствует о драматическом изменении ситуации.
Оно происходит на фоне вновь появившихся страхов по поводу возможной российской агрессии в Восточной Европе и сомнений относительно обязательств США в рамках НАТО и трансатлантического альянса.
Однако данные, обнародованные на этой неделе Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), показывают, насколько сложно Европе будет справиться здесь в одиночку.
Почти две трети вооружений, закупленных в 2020-2024 годах европейскими государствами-членами НАТО, поступили из США.
Еще в 2015-2019 годах этот показатель составлял 52%. В случае Германии изменения особенно впечатляющи - 10% и 70% соответственно.
Из-за океана поступает и более 90% оружия, приобретаемого Норвегией, Швецией, Италией и Нидерландами и более 80% - Великобританией.
«Уже 76 лет существует Североатлантический альянс, в котором Соединенные Штаты выступают главной военной силой и гарантом безопасности. Европейские страны были довольны тем, что зависят от НАТО, и верили, что Вашингтон будут выполнять свои обязательства. Последние события вызвали у европейцев серьезные вопросы о том, не нужно ли сейчас поменять такой расклад», - делится с DW Тим Лоуренсон, научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS).
Перевооружение Европы: необходимы время и деньги
Гунтрам Вольф (Guntram Wolff), старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel и эксперт по вопросах обороны и безопасности, отмечает, что между американскими и европейскими оборонными компаниями существует определенная степень взаимозависимости, которая не отражается в цифрах.
«Очень многие изделия - это действительно результат сотрудничества в рамках НАТО, то есть продукция, выпущенная с использованием поставленных союзниками компонентов», - пояснил он в интервью DW, приведя в пример истребитель F-35.
Его производит американский концерн Lockheed Martin, получающий комплектующие из нескольких европейских стран альянса.
Однако, по словам Вольфа, оборонные предприятия из Европы особенно уязвимы, когда речь идет о поставках так называемых стратегических средств, таких как спутники.
«Если говорить о танках и подобной технике, то разрыв между США и ЕС, вероятно, не так уж велик. - уточняет эксперт из центра Bruegel. - Однако если речь идет о стратегических средствах обеспечения, то многое поступает из США, например, транспортные вертолеты или спутниковая связь. Здесь мы очень зависимы как от американской инфраструктуры, так и от американской конечной продукции».
По оценке Тима Лоуренсона, попытки европейских стран сократить разрыв между объемом собственного производства оружия и боевой техники и импортом ее из США требуют «значительных расходов и времени».
По словам эксперта, это касается как «расширения европейского оборонного промышленного потенциала для существующей продукции, так и разработки новой, в частности, для замены комплексов вооружений, в настоящее время в основном предоставляемых США».
Это ставит и вопрос о том, должны ли правительства стран ЕС просто закупать необходимое вооружение там, где это возможно, или же им следует отдать предпочтение подходу «Сделано в Европе», чтобы укрепить свой ВПК.
По мнению Вольфа, дело тут, скорее, во времени, чем в возможностях: «Через три года Европе будет очень сложно рассчитывать на свои силы. Но через пять лет все будет по-другому».
Со своей стороны, Лоуренсон считает, что «в обычных условиях в случае сложной продукции речь идет о двух-трех годах, в более сложные времена сроки могут быть несколько сокращены, но не намного».
Франция и Германия конфликтуют по поводу того, можно ли направлять оборонные кредиты Евросоюза на приобретение военной техники, которая изготовлена странами, не входящими в ЕС, такими, как члены НАТО Великобритания или Норвегия.
Глава Евромиссии Урсула фон дер Ляйен в этой связи указала, что такие займы должны расходоваться внутри Европы, в том числе в Великобритании, но не за пределами континента.
«Эти кредиты должны финансировать закупки у европейских производителей, чтобы помочь поднять нашу собственную оборонную промышленность», - подчеркнула она, выступая в Европарламенте.
Германия сыграет ключевую роль в перевооружении Европы
Хотя европейский оборонный и аэрокосмический комплекс по масштабу уступает американскому, он отнюдь не карликовый. В 2023 году его оборот составил 316 млрд долларов, у США - 829 млрд.
При этом наблюдается заметный оптимизм в отношении того, что Европа обладает промышленными ноу-хау и возможностями для создания оборонного сектора мирового класса, особенно если будут выполнены обязательства европейских правительств по увеличению военных расходов.
Позиция Германии имеет тут ключевое значение. Планы Фридриха Мерца по выделению 400 млрд евро на модернизацию бундесвера были широко восприняты как новаторские.
Эксперты убеждены, что крупнейшая экономика Европы имеет все возможности для удовлетворения такого запроса.
Поворот в сторону развития оборонного сектора может даже помочь вывести ФРГ из нынешнего болезненного состояния ползучей деиндустриализации.
По мере роста оборонной промышленности предприятия отрасли предложат достойные зарплаты и привлекут работников из других отраслей, в том числе из автомобильной промышленности, прогнозирует Вольф.
Ханс Кристоф Атцподиен (Hans Christoph Atzpodien), гендиректор Федерального объединения предприятий оборонной промышленности и фирм, производящих оборудование для обеспечения безопасности (BDSV), сообщил в интервью DW, что квалификация работников автоиндустрии и ее компаний-поставщиков часто отвечает требованиям оборонных предприятий.
Однако он предупреждает, что переподготовка и получение допуска могут замедлить процесс: «Сроки выдачи таких разрешений сейчас не столь короткие, чтобы обеспечить быстрый переход соответствующего персонала».
Залог успеха - европейское сотрудничество в сфере ВПК
Тим Лоуренсон исходит из того, что планы Германии по увеличению оборонных расходов могут подтолкнуть других крупных европейских игроков, а именно Францию и Великобританию, к аналогичным шагам.
«Если ФРГ пойдет на значительное увеличение военного бюджета, это послужит мощным катализатором для двух этих стран. В каком-то смысле они почувствовали бы себя обязанными принять такие трудные решения», - добавляет Лоуренсон.
Происходящее ставит на повестку дня давний вопрос о том, смогут ли европейские правительства и оборонные компании объединиться ради общего успеха.
Сотрудничество в сфере развития ВПК и даже закупок вооружений весьма проблематично, признает эксперт IISS: «Европейским странам проще приобретать их в одиночку, а американская система продажи вооружений за рубеж позволяет быстро и легко покупать в США эту продукцию. Нам нужно найти способ убедить страны - будь то самостоятельно или сообща - делать выбор в пользу европейских изделий, даже если это не продукт совместной разработки».
Ханс Кристоф Ацподиен согласен с этим предложением и не теряет оптимизма. Он «убежден», что вооруженные силы Европы можно будет оснастить должным образом, но уточняет - это зависит не столько от компаний, сколько от их клиентов, а именно от национальных правительств.
«Они должны проявить политическую волю, чтобы действительно согласовать свои потребности для достижения крупных объемов заказов», - подвел итог гендиректор BDSV.