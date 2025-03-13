«Мы ведем интенсивные дискуссии с нашими партнерами в регионе, чтобы все пять стран, граничащих с Россией: Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, - смогли принять совместное решение и направить общее стратегическое послание», - сказала Шакалене на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.

«На данном этапе после интенсивных обсуждений мы считаем, что очень близки к этому решению, и мы хотим дать нашим партнерам некоторое время для принятия окончательных решений, а затем мы надеемся как можно скорее объявить общую позицию всех пяти министров», - добавила она.

По словам министра, необходимо послать сигнал странам региона, что мы готовы использовать все для своей защиты.

Как писало агентство BNS, Литва рассматривает возможность выхода из конвенции, чтобы укрепить границу с Россией в случае возможной агрессии. Критики этого решения утверждают, что противопехотные мины могут нанести вред обороняющимся вооруженным силам и гражданскому населению.