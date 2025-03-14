На следующей неделе в Таллинне пройдет традиционный День бетона, на котором уже в 25-й раз будет награждено лучшее бетонное строение года. Мы расскажем о двадцати четырех зданиях и сооружениях, которые уже получили эту награду.

Если оглянуться назад, то за это время в эстонском бетонном строительстве произошли значительные изменения, отмечает председатель жюри конкурса Ааду Кана.

«За эти 25 лет качество как литого бетона, так и бетонных элементов значительно улучшилось. Ассортимент отделки бетона стал настолько разнообразным, что архитекторам и заказчикам теперь доступно много новых вариантов», - говорит Кана, вспоминая, как в конце прошлого тысячелетия генеральный директор Kunda Nordic Cement, финн по происхождению Ян Оврен привнес новые идеи в эстонский бетонный ландшафт.

Кана добавляет, что в первое десятилетие после восстановления независимости использование цемента резко снизилось, и стали искать способы увеличить его объемы. Тогда и обратили внимание на северных соседей, которые проводят конкурсы и Дни бетона начиная с 1970 года.