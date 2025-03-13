«Если этот тариф не будет немедленно отменен, Соединенные Штаты вскоре введут 200-процентный тариф на все вина, шампанское и спиртные напитки, поступающие из Франции и других стран ЕС», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп назвал меры ЕС «отвратительными, враждебными и оскорбительными», поскольку европейцы, по его словам, обложили налогом американские товары на сумму 26 млрд евро.

Он призвал к немедленной отмене пошлин ЕС на американский виски, добавив, что Европа была создана для эксплуатации Соединенных Штатов.

«Европейский союз, одна из самых враждебных и злоупотребляющих налоговыми и тарифными мерами организаций в мире, созданная с единственной целью эксплуатации Соединенных Штатов, только что ввела отвратительный 50-процентный тариф на виски», - написал Трамп в своем аккаунте Truth Social.

По мнению Трампа, тариф на импорт алкоголя из ЕС был бы полезен для американского бизнеса по производству вина и шампанского.

В среду Трамп выступил с планами по расширению тарифов на сталь и алюминий в США, сообщив о введении 25-процентного тариф для всех стран и отменив льготы, которые США ранее предоставили для поставок из некоторых стран, пишет Би-би-си.

Лидеры Канады и стран Евросоюза назвали новые пошлины неоправданными и ввели контрпошлины на многие американские товары.