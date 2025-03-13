ЧП на заводе: работники натерли полы и начали задыхаться

Накануне в 17:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в производственном здании в деревне Tянассильма неподалеку от Саку у работников начались судороги в руках и головокружение.

Проблемы со здоровьем начались у персонала после натирания полов воском на заводе.

На место происшествия выехали спасатели с бригадой скорой помощи.

Спасатели установили, что, вероятно, симптомы были вызваны использованием определенного сорта мастики на основе воска.

Из-за плохой вентиляции концентрация паров стала настолько высокой, что вызвала недомогание у работников.

Помещения были проветрены, скорая помощь осмотрела девять человек на месте происшествия.

Одного работника увезли в больницу для дополнительного обследования.

Трудовая инспекция рассматривает инцидент как повод для проверки компании.

По словам специалиста по коммуникациям Трудовой инспекции Дайааны-Джессики Вахер, ежегодно ведомство получает порядка 800 различных сигналов с предприятий, и каждый из них проверяет отдел надзора.