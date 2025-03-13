Шведский владелец выставил на продажу крупнейшую лесопилку Южной Эстонии

В последние недели в лесопромышленных кругах активно обсуждались слухи о продаже AS Toftan. Член правления компании Мартин Арула подтвердил Postimees, что предприятие действительно выставлено на продажу, но отметил, что процесс крайне конфиденциален и не подлежит детальному комментированию.