Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Шведский владелец выставил на продажу крупнейшую лесопилку Южной Эстонии

Copy
Член правления Toftan Мартин Арула.
Член правления Toftan Мартин Арула. Фото: Arvo Meeks

Шведская компания AB Karl Hedin выставила на продажу лесопильное предприятие AS Toftan, работающее в Вырумаа. Владелец компании Карл Хедин объяснил свое решение желанием уйти из бизнеса.

В последние недели в лесопромышленных кругах активно обсуждались слухи о продаже AS Toftan. Член правления компании Мартин Арула подтвердил Postimees, что предприятие действительно выставлено на продажу, но отметил, что процесс крайне конфиденциален и не подлежит детальному комментированию.

Подробности раскрывает сам Карл Хедин, основной акционер Toftan. Компания AS Toftan принадлежит Karl Hedin Sagverk AB, а управление лесными угодьями осуществляет Toftan Metsandus OÜ, которое входит в состав Karl Hedin Estonia Forest OÜ. Все эти предприятия принадлежат шведскому бизнесмену Карлу Хедину.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх