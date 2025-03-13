Шведская компания AB Karl Hedin выставила на продажу лесопильное предприятие AS Toftan, работающее в Вырумаа. Владелец компании Карл Хедин объяснил свое решение желанием уйти из бизнеса.
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Шведский владелец выставил на продажу крупнейшую лесопилку Южной Эстонии
В последние недели в лесопромышленных кругах активно обсуждались слухи о продаже AS Toftan. Член правления компании Мартин Арула подтвердил Postimees, что предприятие действительно выставлено на продажу, но отметил, что процесс крайне конфиденциален и не подлежит детальному комментированию.