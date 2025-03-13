С позднего вечера 17 марта до раннего утра 19 марта из Пильдикюла в Южный порт Палдиски будет следовать крупногабаритный груз. Большой и местами медленно движущийся, маневрирующий автопоезд будет сопровождаться командой, которая будет помогать движению автопоезда и направлять другие автомобили, чтобы они не мешали ему двигаться по пути.
Большой груз, направляющийся в Южный порт Палдиски, вызовет на дорогах временные пробки
Автопоезд начнет свой путь из Пильдикюла и пройдет через транспортные узлы Юри, Курна, Кангру, Луйге, Таммемяэ и Канама. В том числе маршрут пройдет через поселок Саку. От развязки Канама движение продолжится по Таллиннской кольцевой дороге и шоссе Таллинн-Палдиски в направлении Южного порта Палдиски, сообщает Транспортный департамент.
Подготовка маршрута началась на этой неделе: для обеспечения проезда крупногабаритного груза временно демонтируют уличные фонарные столбы и различные дорожные знаки. Демонтированные элементы будут установлены обратно не позднее 21 марта.
С вечера понедельника до утра вторника на указанном маршруте возможны кратковременные остановки движения. В связи с этим Транспортный департамент просит водителей запастись временем и терпением, следить за сигналами сопровождающих и не мешать движению груза.
Перевозку осуществляет компания Kaarlaid OÜ, груз - контейнеры большого размера.