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Большой груз, направляющийся в Южный порт Палдиски, вызовет на дорогах временные пробки

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Южный порт Палдиски. Иллюстративное фото.
Южный порт Палдиски. Иллюстративное фото. Фото: Küllike Rooväli

С позднего вечера 17 марта до раннего утра 19 марта из Пильдикюла в Южный порт Палдиски будет следовать крупногабаритный груз. Большой и местами медленно движущийся, маневрирующий автопоезд будет сопровождаться командой, которая будет помогать движению автопоезда и направлять другие автомобили, чтобы они не мешали ему двигаться по пути.

Автопоезд начнет свой путь из Пильдикюла и пройдет через транспортные узлы Юри, Курна, Кангру, Луйге, Таммемяэ и Канама. В том числе маршрут пройдет через поселок Саку. От развязки Канама движение продолжится по Таллиннской кольцевой дороге и шоссе Таллинн-Палдиски в направлении Южного порта Палдиски, сообщает Транспортный департамент.

Подготовка маршрута началась на этой неделе: для обеспечения проезда крупногабаритного груза временно демонтируют уличные фонарные столбы и различные дорожные знаки. Демонтированные элементы будут установлены обратно не позднее 21 марта.

С вечера понедельника до утра вторника на указанном маршруте возможны кратковременные остановки движения. В связи с этим Транспортный департамент просит водителей запастись временем и терпением, следить за сигналами сопровождающих и не мешать движению груза.

Перевозку осуществляет компания Kaarlaid OÜ, груз - контейнеры большого размера.

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