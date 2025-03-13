Большой груз, направляющийся в Южный порт Палдиски, вызовет на дорогах временные пробки

С позднего вечера 17 марта до раннего утра 19 марта из Пильдикюла в Южный порт Палдиски будет следовать крупногабаритный груз. Большой и местами медленно движущийся, маневрирующий автопоезд будет сопровождаться командой, которая будет помогать движению автопоезда и направлять другие автомобили, чтобы они не мешали ему двигаться по пути.