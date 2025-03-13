Эстонских лыжниц на Кубке мира в Поклюке ожидал полный провал

Туули Томингас и Сусан Кюльм в этом месяце соревнуются на Кубке IBU, который проходит в это же время в Отепя. Кюльм, кстати, заняла первое место на этом же дистанции в четверг. В Поклюке же Регина Эрмитс финишировала в восьмом десятке, а две из четырех участниц команды сошли с дистанции.

Все эстонские биатлонистки столкнулись с серьезными проблемами на стрельбище. Регина Эрмитс и Йоханна Талихярм промахнулись по шесть раз, у Виолетты Коноплевой после двух первых огневых рубежей было уже четыре штрафные минуты, а у Ханны-Бриты Каазик – два промаха после первой стрельбы.

Поскольку дистанция была на 2,5 км короче обычной, каждый промах добавлял не одну минуту штрафа, а 45 секунд.

В конечном итоге Эрмитс уступила победительнице гонки француженке Жюли Симон со временем 7:52,1 и заняла 74-е место. Талихярм проиграла 9.20.6 и заняла 84-е место. Каазик сошла с дистанции после первого круга, а Коноплева, шедшая на последнем месте, сошла с дистанции после третьего круга. К этому моменту она уже отставала от лидера почти на 10 минут.