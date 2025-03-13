В Таллиннской ратуше в 150-й раз вручили именные свидетельства маленьким горожанам

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, каждый новый житель Таллинна важен для города, и как город Таллинн несет ответственность перед каждым ребенком и родителем, чтобы было возможным создать наилучшую из возможных среду для воспитания нашего следующего поколения. По словам мэра, необходимо приложить усилия, чтобы сделать Таллинн лучшим местом для взросления и жизни следующего поколения.

«В городе счастливых детей нам важно счастье и благополучие каждого ребенка», - подтвердил мэр.

«Традиция вручения именных свидетельств - это один из способов выразить внимание города к нашим семьям, которого, надеемся, с каждым годом будет все больше», - сказал вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе.

Именные свидетельства о рождении были вручены 50 детям, родители которых выразили соответствующее желание. Дети, принимавшие участие в мероприятии, родились в конце 2024-го и начале 2025 года.

Самыми популярными именами девочек в столице в этот период стали Николь, Оливия, Ева и Мария, а самыми популярными именами мальчиков - Робин, Оливер, Марк и Артур. Все маленькие таллиннцы получили в подарок от города кружку для молока и тарелку для каши с рисунком художницы Хелины Тильга.

За прошедшие годы на праздничной церемонии свидетельства получили 7500 детей, а среди семей можно заметить все больше иностранных граждан, проживающих в Таллинне.

Некоторым семьям посчастливилось принять участие в мероприятии несколько раз, и сегодня, например, 11 семей пришли для этой цели уже не впервые.