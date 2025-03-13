Мошенники выманили у жителя Нымме почти 10 000 евро

27-летний житель таллиннского района Нымме в начале февраля познакомился в сети Tinder с лицом, которое спустя несколько дней общения перевело тему на инвестирование в криптовалюту и рекомендовало знакомого маклера, который был бы согласен руководить инвестициями.

«Маклер» связался с жителем Нымме, который под руководством мошенника открыл счет на платформе omnis-trade.com, и сделал первый платеж на платформу со счета Binance.

На следующий день жителю Нымме поступило сообщение о изменении интернет-адреса платформы, его счет был перенесен на платформу fintech-broker.com. По совету «маклера» он перевел на счет дополнительную сумму денег. Когда ныммесец захотел сделать перевод в криптокошелек, у него это не получилось, и от него потребовали дополнительных платежей.

В результате мошенничества житель Нымме лишился 9685 евро.