Пожар в Саку: спасатели назвали вероятную причину трагедии

По данным экспертов, пожар начался в жилой комнате, совмещающей кухню и гостиную. Очаг возгорания был найден на кухне, под окном, рядом с кроватью и столом.

На полу возле кровати обнаружено множество окурков, на столе стояла пепельница с еще одной сигаретой. В комнате также находились бутылки крепкого алкоголя. Спасатели нашли погибшего в кровати. Исходя из этих данных, специалисты пришли к выводу, что причиной пожара, скорее всего, стало курение в помещении.

«Большинство пожаров со смертельным исходом начинаются из-за курения. Часто этому сопутствует употребление алкоголя. В состоянии опьянения человек может не заметить, как тлеющий окурок или пепел падает на постельное белье и вызывает возгорание. Положение тел погибших зачастую говорит само за себя. Люди не пытаются выбраться из опасной среды, потому что угарный газ поражает их во сне», - объяснил руководитель бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Айвар Кукк.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они услышали сигнал сработавшего дымового датчика, но позже выяснилось, что он был установлен в подвале. Пожар же начался на этажом выше, и потому датчик среагировал слишком поздно, чтобы предотвратить трагедию.

«Единственный способ сохранить жизнь при пожаре - правильно установленный и исправный дымовой датчик. Если он находится в подвале, в шкафу или у соседей, шансов на спасение не остается», - добавил Кукк.

6 марта в 9:42 спасатели получили вызов на улицу Торми в Саку. Очевидцы сообщили, что из окон дома вырывались языки пламени, а из-под крыши шел густой дым. Когда спасатели прибыли на место, крыша одноэтажного дома уже была охвачена огнем. В здании был найден один погибший.

С начала года в пожарах в Эстонии погибли шесть человек.