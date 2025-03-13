Житель Латвии Юрий Ганин приговорен к шести годам колонии среднего режима в Беларуси, сообщается на сайте правозащитной организации «Вясна», передает Rus.Tvnet.
«Клевета на Лукашенко»: житель Латвии приговорен в Беларуси к шести годам тюрьмы
Ганин был задержан в Беларуси 10 августа прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности Беларуси, оскорблении представителя власти и клевете на руководителя государства Александра Лукашенко.
По информации «Вясны», суд над Ганиным состоялся в Минском городском суде 12 ноября прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси, которые касаются дискредитации Беларуси, клеветы на Лукашенко и призывов к санкциям против Беларуси.
Сайт «Вясна» отмечает, что суд проходил за закрытыми дверями.