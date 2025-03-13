Скончалась выдающийся композитор София Губайдулина

В понедельник, 13 марта, стало известно о смерти одного из самых глубоких и значительных композиторов современности Софии Асгатовны Губайдулиной.

Об этом первым сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на мэрию Казани.

София Губайдулина скончалась в 93 года ночью у себя дома в городке Аппен под Гамбургом, где проживала с 1992 года.

«Черный список» - в СССР, успех - на Западе

Автор более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, а также саундтреков для кино и мультфильмов София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополь в Татарстане.

Окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, Московскую консерваторию по классу композиции, там же - аспирантуру по классу композиции.

В начале 1970-х годов работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Губайдулина являлась одним из лидеров советского, а затем российского музыкального авангарда.

В CCCР ее критиковали за нарушение традиционных канонов, упрекали в «несоответствующей духу советской музыки погоне за необычными тембровыми комбинациями и эксцентричными эффектами», включили в «черный список», вследствие чего несколько лет она не могла выступать на радио и телевидении.

Выход из андеграунда для компрозитора начался только в 1980-е годы и продолжился после перестройки.