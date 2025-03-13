После ареста Дутерте взял на себя полную ответственность за преступления и заявил, что готов к судебной тяжбе с МУС.

«Что бы ни случилось в прошлом, я был и остаюсь лицом нашей правоохранительной системы и армии. Я уже говорил об этом: я буду защищать вас и возьму на себя всю ответственность, - следует из его обращения на фейсбуке. - Это будет долгий судебный процесс, но я заявляю вам: я продолжу служить своей стране. Так тому и быть, если такова моя судьба».

В ордере на арест, выданном МУС, говорится, что, будучи президентом, Дутерте создал, финансировал и вооружил «эскадроны смерти», которые совершали убийства предполагаемых наркоторговцев и наркопотребителей.

По официальным данным полиции, в ходе антинаркотических операций было убито 6 200 подозреваемых.

Как арест бывшего президента Филиппин стал возможен?

Родриго Дутерте стал первым бывшим главой азиатского государства, которому МУС предъявил обвинения, и первым подозреваемым, доставленным в Гаагу за три года. Его арест стал возможен вследствии беспрецедентной цепи событий.

Как считают сторонники Дутерте, на его арест во многом повлияла готовность нынешнего президента Филиппин Фердинанда Маркоса сотрудничать с Международным уголовным судом. По их мнению, орган использовал его в качестве политического инструмента.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший (справа) вместе с вице-президентом Сарой Дутерте (слева) после принятия присяг в Маниле в 2022 году. Фото: Getty Images