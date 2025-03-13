Эстонское государство в апреле учредит предприятие по производству взрывчатки

«Создание завода по производству взрывчатых веществ - это стратегическое решение для Эстонии, - заявил премьер-министр Кристен Михал. - Учитывая войну в Украине, очевидно, что в Европе необходимо производить больше взрывчатых веществ».

Премьер-министр также отметил, что создание завода по производству взрывчатых веществ повысит привлекательность Эстонии как места размещения оборонной промышленности, что является важной частью плана правительства по развитию экономики Эстонии посредством повышения ее обороноспособности.

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что отечественный завод взрывчатых веществ станет важной частью развития оборонного промышленного парка. По его словам, ряд предприятий оборонной промышленности, рассматривающих возможность производства боеприпасов в Эстонии, уже проявили интерес.

«Необходимым условием для принятия инвестиционного решения по заводу взрывчатых веществ является ввод в эксплуатацию инженерного проекта. Совместно с Министерством финансов и Министерством экономики и коммуникаций мы нашли необходимое финансирование для его реализации и теперь можем подготовить почву для создания предприятия», - сказал министр.

По словам министра обороны, важно также, чтобы производимая взрывчатка могла использоваться на заводе по производству боеприпасов, который будет построен в оборонном индустриальном парке. «Мы находимся на завершающей стадии создания оборонного индустриального парка для производства боеприпасов, и уже в начале апреля объявим конкурс на производство боеприпасов в Эстонии», - добавил Певкур.

Для создания компании будет сделан первоначальный взнос в размере до 7,2 млн евро, который покроет как ввод в эксплуатацию инженерного проекта, так и первоначальные операционные расходы. Предполагается, что на завершение инженерного проекта уйдет примерно один год. Компания будет создана к концу апреля. Параллельно ведется работа по привлечению стратегического инвестора.

Для создания компании потребуется подготовить устав, бизнес-план, решение о регистрации, проект постановления правительства и другие необходимые документы. Эта подготовительная работа также должна быть выполнена до конца апреля.

Завод будет производить военное взрывчатое вещество RDX, которое широко используется в ракетах, минах, зарядах, боеголовках ракет и, в некоторых случаях, в качестве компонента ракетного топлива и пороха.