Департамент транспорта предупреждает, что в четверг вечером на дорогах может быть скользко.
Департамент транспорта предупреждает: вечером на дорогах возможна гололедица
Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных шоссе на юго-востоке страны мокрая, на северо-востоке страны местами покрыта мокрым снегом, по остальным регионам влажная или сухая. Температура воздуха около нулевая, в Харьюмаа немного ниже нуля, но на юге страны немного выше нуля.
По прогнозу, вечером преимущественно в южной, центральной и восточной части материковой Эстонии пройдут дожди и мокрый снег, поздно вечером также снег. Ночью температура воздуха упадет до 1-4 градусов мороза. К утру осадки по всей стране перейдут в снег. На дорогах возрастет вероятность гололедицы.