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Департамент транспорта предупреждает: вечером на дорогах возможна гололедица

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Департамент транспорта предупреждает, что в четверг вечером на дорогах может быть скользко.

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных шоссе на юго-востоке страны мокрая, на северо-востоке страны местами покрыта мокрым снегом, по остальным регионам влажная или сухая. Температура воздуха около нулевая, в Харьюмаа немного ниже нуля, но на юге страны немного выше нуля.

По прогнозу, вечером преимущественно в южной, центральной и восточной части материковой Эстонии пройдут дожди и мокрый снег, поздно вечером также снег. Ночью температура воздуха упадет до 1-4 градусов мороза. К утру осадки по всей стране перейдут в снег. На дорогах возрастет вероятность гололедицы.

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