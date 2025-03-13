Департамент транспорта предупреждает: вечером на дорогах возможна гололедица

Во второй половине дня поверхность главных и второстепенных шоссе на юго-востоке страны мокрая, на северо-востоке страны местами покрыта мокрым снегом, по остальным регионам влажная или сухая. Температура воздуха около нулевая, в Харьюмаа немного ниже нуля, но на юге страны немного выше нуля.