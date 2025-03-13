Компания airBaltic: восстановим воздушное сообщение с Украиной при первой же возможности

Как сообщалось ранее, airBaltic готова реинтегрировать Киев и Львов в свою маршрутную сеть, как только воздушное пространство будет открыто и будут получены все необходимые разрешения. Авиакомпания также планирует расширить сообщение за пределы Риги, соединив Киев с другими столицами стран Балтии - Таллинном и Вильнюсом.

В ходе визита на этой неделе делегация авиакомпании встретилась с представителями Министерства общественного и территориального развития Украины, международного аэропорта Борисполь и посольства Латвии в Украине.

Фирма airBaltic с нетерпением ждет открытия воздушного пространства Украины и готова возобновить полеты туда, чтобы связать три столицы Балтии с Киевом и Львовом. Кроме того, чтобы обеспечить идеальную и удобную доступность для своих украиноязычных клиентов, авиакомпания также добавила украиноязычную опцию меню на свой официальный сайт.

Авиакомпания airBaltic обслуживает около 130 маршрутов из Риги, Таллинна, Вильнюса, Тампере и сезонно из Гран-Канарии, предлагая стыковки со многими пунктами маршрутной сети авиакомпании в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в кавказском регионе.