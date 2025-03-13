Действительно ли продовольственная безопасность Эстонии важна только для производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания? С подобной точкой зрения категорически не согласна Керли Атс, глава Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты (EPKK).
Мнение ⟩ Власти проявляют опасное равнодушие к вопросам продовольственной безопасности
Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата обратилась к правительству после политического кризиса, чтобы подчеркнуть, что сельское хозяйство и пищевая промышленность не могут оставаться на заднем плане.
Мы не можем себе позволить, чтобы роль министерства сельского хозяйства и фокус его работы оказались размыты, а стратегическое значение продовольственной безопасности было утрачено в вихре политических изменений.
Обеспечение продовольственной безопасности требует четкой политической ответственности и приверженности делу.
В других странах сельским хозяйством и производством продуктов питания занимаются министры с ясными полномочиями, и Эстония не должна быть исключением.
Сельское хозяйство нуждается в поддержке государства
Мы живем в мире, где геополитическая напряженность, кризисы и нестабильные цепочки поставок могут мгновенно ухудшить доступность продовольствия населению.
Эстония должна быть готова обеспечить своих граждан продовольствием, даже если международные рынки закроются или цены на импорт резко возрастут.
Производство продуктов питания - не просто «обычная бизнес-деятельность», это стратегический и строго регулируемый сектор, напрямую связанный с национальной безопасностью.
Если мы не будем ценить наших производителей продуктов питания, мы не только подорвем продовольственную безопасность – местный бизнес утратит свою конкурентоспособность.
В будущем зависимость от импорта продовольствия может стать нашей слабостью и даже использоваться как рычаг давления.
Сельское хозяйство и пищевая промышленность важны для поддержки экономики Эстонии, поскольку это второй по величине экспортный сектор.
Экспорт требует целенаправленной государственной поддержки, включая официальные торговые переговоры и согласование санитарных и фитосанитарных мер.
Представители правительства Эстонии должны быть профессионалами, способными защищать сектор на международной арене.
Во многих зарубежных странах важную роль в этом играет также титул министра и его профессиональный бэкграунд. Поэтому важно, чтобы в правительстве Эстонии определенный человек представлял интересы сельского хозяйства и пищевой промышленности, а в названии министерства и титуле министра была указана его связь с сельским хозяйством и пищевым производством.
Сектор уже перегружен регуляциями
Постоянные реорганизации министерств и изменения в структуре не способствовали созданию ясности, а скорее добавили путаницы.
Когда каждое новое правительство начинает формировать новую административную структуру, это в первую очередь сказывается на предпринимателях и производителях, которым приходится ориентироваться в постоянно меняющихся правилах.
Сектор ожидает, что перераспределение завершится, и власти сосредоточатся на том, что действительно важно - поддержании конкурентоспособности сельского хозяйства, снижении административной нагрузки и обеспечении продовольственной безопасности.
Потребители имеют право знать происхождение продуктов
Кроме того, мы видим, как тема бюрократии становится удобным аргументом для остановки инициатив, которые могли бы помочь эстонским производителям и потребителям.
Недавно Министерство регионального развития и сельского хозяйства обнародовало законопроект, который обязывал бы рестораны указывать в меню происхождение свежего, охлажденного или замороженного мяса, используемого в приготовлении пищи.
Это простая и логичная мера, которая дала бы потребителям возможность знать, откуда их пища.
Снижение бюрократии, безусловно, имеет большое значение, но не должно быть использовано как предлог для отказа от инициатив, которые важны для эстонского животноводческого сектора, и которые сектор ждал многие годы.
Наша цель не должна состоять не столько в отмене нормативов, сколько в создании разумной и справедливой экономической среды, которая поддерживает как производителей, так и потребителей, и увеличивает прозрачность.
Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата призывает правительство уделить сельскому хозяйству и производству продуктов питания достойное внимание.
Жители Эстонии заслуживают уверенности в том, что наша еда всегда будет доступной и качественной.
Эстонская еда должна быть приоритетной, заметной и ценимой по достоинству - как на наших столах, так и в политических решениях!