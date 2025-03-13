Мнение Власти проявляют опасное равнодушие к вопросам продовольственной безопасности

Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата обратилась к правительству после политического кризиса, чтобы подчеркнуть, что сельское хозяйство и пищевая промышленность не могут оставаться на заднем плане.

Мы не можем себе позволить, чтобы роль министерства сельского хозяйства и фокус его работы оказались размыты, а стратегическое значение продовольственной безопасности было утрачено в вихре политических изменений.

Обеспечение продовольственной безопасности требует четкой политической ответственности и приверженности делу.

В других странах сельским хозяйством и производством продуктов питания занимаются министры с ясными полномочиями, и Эстония не должна быть исключением.

Сельское хозяйство нуждается в поддержке государства​

Мы живем в мире, где геополитическая напряженность, кризисы и нестабильные цепочки поставок могут мгновенно ухудшить доступность продовольствия населению.

Эстония должна быть готова обеспечить своих граждан продовольствием, даже если международные рынки закроются или цены на импорт резко возрастут.

Производство продуктов питания - не просто «обычная бизнес-деятельность», это стратегический и строго регулируемый сектор, напрямую связанный с национальной безопасностью.

Если мы не будем ценить наших производителей продуктов питания, мы не только подорвем продовольственную безопасность – местный бизнес утратит свою конкурентоспособность.

В будущем зависимость от импорта продовольствия может стать нашей слабостью и даже использоваться как рычаг давления.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность важны для поддержки экономики Эстонии, поскольку это второй по величине экспортный сектор.