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В историческом здании банка случайно закрылась дверь сейфа

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Здание бывшего банка расположено в самом сердце Выру.
Здание бывшего банка расположено в самом сердце Выру. Фото: Tomi Saluveer

Недавно в историческом здании банка в Выру, которое реконструируется для нужд города, случайно закрылась дверь сейфа площадью более десяти квадратных метров. На данный момент ее не удалось открыть.

Вице-мэр Выру Рауль Тохв не считает закрытие двери серьезной проблемой. «В данный момент мы сосредоточены на завершении работ в срок. Не исключаю, что после окончания строительства мы займемся и открытием сейфа», - сказал Тохв. Он также отметил, что работы идут по графику, и серьезных препятствий нет. «Все идет хорошо», - подтвердил вице-мэр.

Он добавил, что в здании банка есть другие сейфы, которые также закрыты и не используются. Однако в рамках открытия школы программирования в этих помещениях нет необходимости. «Логично, что в здании банка были сейфы. Но в будущей школе они не нужны, и даже этот большой сейф не будет использоваться», - объяснил Тохв.

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