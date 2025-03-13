В историческом здании банка случайно закрылась дверь сейфа

Вице-мэр Выру Рауль Тохв не считает закрытие двери серьезной проблемой. «В данный момент мы сосредоточены на завершении работ в срок. Не исключаю, что после окончания строительства мы займемся и открытием сейфа», - сказал Тохв. Он также отметил, что работы идут по графику, и серьезных препятствий нет. «Все идет хорошо», - подтвердил вице-мэр.

Он добавил, что в здании банка есть другие сейфы, которые также закрыты и не используются. Однако в рамках открытия школы программирования в этих помещениях нет необходимости. «Логично, что в здании банка были сейфы. Но в будущей школе они не нужны, и даже этот большой сейф не будет использоваться», - объяснил Тохв.