Недавно в историческом здании банка в Выру, которое реконструируется для нужд города, случайно закрылась дверь сейфа площадью более десяти квадратных метров. На данный момент ее не удалось открыть.
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В историческом здании банка случайно закрылась дверь сейфа
Вице-мэр Выру Рауль Тохв не считает закрытие двери серьезной проблемой. «В данный момент мы сосредоточены на завершении работ в срок. Не исключаю, что после окончания строительства мы займемся и открытием сейфа», - сказал Тохв. Он также отметил, что работы идут по графику, и серьезных препятствий нет. «Все идет хорошо», - подтвердил вице-мэр.