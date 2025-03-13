Эксперты сомневаются в необходимости прокладки еще одного эстонско-латвийского электросоединения

По мнению же компании Elering, эта линия все же нужна для импорта дешевой электроэнергии из Латвии в Эстонию в будущем.

Компания Elering намерена реализовать план строительства четвертой линии электропередачи из Эстонии в Латвию, которая начнется в Пайде и пройдет через Сааремаа, прежде чем достигнет Вентспилса.

Весь проект обойдется Эстонии и Латвии в 1,2 млрд евро. Около 700 млн евро должны прийтись на Эстонию.

По словам Elering, за счет помощи Евросоюза можно профинансировать до трех четвертей стоимости проекта. Компания Elering планирует покрыть остальную часть из платы за перегрузку.

Взимание платы за перегрузку, по сути, является инструментом финансирования инвестиций Elering, при котором деньги получаются, когда цена на электроэнергию в Эстонии и Финляндии или Эстонии и Латвии различна.

Однако, по мнению исследователей Таллиннского технического университета, электрическое соединение в таком виде на данный момент не имеет особого смысла. Профессор Эйнари Кисель, например, заявил, что теперь, когда правительство замедлило поддержку морских ветряных электростанций, это подключение больше необходимо Латвии.