«Мы за, но есть нюансы». Путин отказался безоговорочно поддержать прекращение огня в Украине

А вот помощник президента России Юрий Ушаков в четверг заявил, что Москва выступает против временного прекращения огня. «Наша цель - это долгосрочное мирное урегулирование. - сказал он в интервью телеканалу «Россия-1». - Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации».

При этом президент США Дональд Трамп в среду заявил, что он получил «позитивные сигналы» о возможности прекращения огня, и сообщил, что представители США уже отправились в Москву для обсуждения предложения с российскими властями.

В случае, если Россия не согласится на предложение и решит продолжать боевые действия, против нее могут быть введены «разрушительные» санкции, пригрозил президент США.

«Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом плане. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира», - сказал Трамп.

В Москву, как сообщили в Белом доме, едет спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он уже встречался с Путиным в феврале, когда прилетал в Москву, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными американца Марка Фогеля.

Что известно о требованиях Москвы

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, Россия представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном.