Президент России Владимир Путин, впервые комментируя предложение о временном перемирии, заявил, что «в целом» Россия его поддерживает. Однако принципиальное значение имеют «нюансы» - гарантии того, что ВСУ не используют это время для перевооружения в то время как у российской армии, по его словам, обозначилось преимущество на фронте, прежде всего в Курской области.
«Мы за, но есть нюансы». Путин отказался безоговорочно поддержать прекращение огня в Украине
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но они должны быть такими, которые привели бы к долгосрочному миру и устранили бы первоначальные причины кризиса», - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Сама по себе идея закончить этот конфликт мирно нами поддерживается, сказа Путин. Однако, по его словам, Россия хочет гарантий, что украинская армия не воспользуется перемирием для продолжения мобилизации, подготовки военнослужащих, получения вооружения и т.п.
По его мнению, Украина «должна была просить американцев» о помощи в достижении перемирия, «исходя из ситуации на земле», с учетом того, что «в Курской области ситуация полностью под нашим контролем», заявил российский президент, напомнив, что накануне он побывал в Курской области и лично заслушал доклады начальника российского Генштаба. По словам Путина, в случае «полного физического блокирования [у ВСУ] будет только два выхода: сдаться в плен или погибнуть».
В таких обстоятельствах, заявил Путин, для Украины «было бы очень хорошо добиться перемирия на 30 дней. Мы за, но есть нюансы».
«Что делать с вклинением в Курскую область? Что делать с теми [украинскими военными], кто там находится: украинское командование даст им команду сдаться в плен?» - перечислил Путин.
Кроме того, для Москвы принципиальны вопросы контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий, дал понять Путин, пояснив, что длина линии соприкосновения составляет почти 2000 км.
«Сама по себе идея правильная, мы ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам нужно обсудить, - резюмировал Путин. - С американскими партнерами надо переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и пообсуждать. Но сама идея нами поддерживается».
Разговор Путина и Трампа в четверг не планируется, заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков.
11 марта представители США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии. По их итогам было объявлено, что Киев согласен на предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и выполнения этого требования со стороны России.
США, в свою очередь, пообещали возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной, а также донести до российского руководства, что взаимность со стороны России является «ключом к достижению мира».
Президент Украины Владимир Зеленский, не участвовавший в переговорах в Джидде, после их завершения заявил, что теперь США «должны убедить Россию сделать это».
Президент России предложение о прекращении огня до сих пор не комментировал. В среду он, одевшись в камуфляжную форму, посетил Курскую область - впервые после захвата части территории региона украинскими военными.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду предложил не «не забегать вперед». «[Госсекретарь Марко] Рубио и [советник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц, заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде. Сначала мы должны эту информацию получить», - сказал он.
А вот помощник президента России Юрий Ушаков в четверг заявил, что Москва выступает против временного прекращения огня. «Наша цель - это долгосрочное мирное урегулирование. - сказал он в интервью телеканалу «Россия-1». - Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации».
При этом президент США Дональд Трамп в среду заявил, что он получил «позитивные сигналы» о возможности прекращения огня, и сообщил, что представители США уже отправились в Москву для обсуждения предложения с российскими властями.
В случае, если Россия не согласится на предложение и решит продолжать боевые действия, против нее могут быть введены «разрушительные» санкции, пригрозил президент США.
«Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом плане. Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира», - сказал Трамп.
В Москву, как сообщили в Белом доме, едет спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он уже встречался с Путиным в феврале, когда прилетал в Москву, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными американца Марка Фогеля.
Что известно о требованиях Москвы
Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, Россия представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном.
Неясно, что именно Москва включила в этот список и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до их принятия. По словам источников, российские и американские официальные лица обсуждали детали во время личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель.
Источники Reuters описывают условия Кремля как широкие и похожие на требования, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО.
Газета Washington Post в свою очередь сообщила, что Москва подготовила план с «максималистскими» требованиями по завершению войны в Украине.
По данным издания, в этом документе, подготовленном в начале февраля близким к ФСБ аналитическим центром, утверждается, что «мирное разрешение украинского кризиса не может произойти раньше 2026 года».
Авторы документа выступают против отправки в Украину миротворцев и настаивают на признании российского суверенитета над оккупированными украинскими территориями.
Кроме того, в документе содержатся требования о создании буферной зоны на северо-востоке Украины и демилитаризованной зоны на юге страны, включая Одесскую область.
Согласно плану, нынешнее украинское правительство должно быть «демонтировано», а будущие власти Киева должны отказаться от членства в НАТО.
В качестве уступок со стороны России авторы документа предлагают отказаться от размещения ракетных систем «Орешник» в Беларуси и прекратить поставки оружия в «недружественные» по отношению к США страны.
Дмитрий Песков на брифинге с журналистами в четверг отверг существование списка требований к соглашению о прекращении огня.
«Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь еще раз повторить, что [существует] огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых толиках соответствует действительности», — сказал он.
По словам Пескова, в Кремле обдумают и сформулируют позицию по Украине после двусторонних контактов с США.