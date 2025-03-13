Катрин Самулин, мать 17-летнего Фреди, пропавшего в Пыльва, последние несколько дней живет в неведении, надеясь в любой момент услышать что-то определенное о своем сыне. Она молится и надеется, что с Фредди не случилось беды и что он просто какой-то причине держится подальше от дома. К сожалению, никаких ценных зацепок в полицию пока не поступило.
Мама пропавшего шесть дней назад Фреди: по какой бы причине он не сбежал, любую проблему мы смогли бы разрешить
Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний Фреди не приходил домой на улицу Пихлака в Пыльва с вечера пятницы. Последний раз мальчика видели в ночь на 8 марта, в два часа, рядом с Пыльваским молочным заводом. Он был в компании других людей, но его спутники двинулись куда-то дальше, а Фреди с ними не пошел.
Никогда не уходил так надолго
«Хочу верить в то, что он просто испытывает некоторый страх и не смеет себя показать. Но я хочу, чтобы он знал - у него нет причин бояться», - обеспокоенно говорит мать.
По словам Самулин, Фреди и раньше убегал из дома, но никогда так надолго. «Иногда его не было один или два дня, но я всегда знала, где и с кем он находится. Сложившаяся ситуация пугает и даже вызывает панику, потому что она ему не свойственна», - констатирует она.
Мать пропавшего сына говорит, что последние несколько дней она пыталась отследить каждую зацепку и просит кого-нибудь предоставить информацию, которая поможет ей найти сына. «Я не спала вообще, чтоб не пропустить ни одного звонка или письма», - признается он.
Вчера вечером волонтеры и мать Фреди обыскали местность там, где его видели в последний раз, но безуспешно. «Люди из SA Kadunud оказали большую помощь, а также соседям и другим жителям Эстонии я от всего сердца благодарна за то, что они сопереживают мне и шерят посты», - говорит Самулин.
В то же время она обеспокоена тем, что молодые люди, с которыми был Фреди в ночь его исчезновения, не могут или не хотят сказать ничего определенного. «Их истории становятся все более запутанными, и высказывания молодых людей не совпадают друг с другом. Насколько я знаю, это не были его обычные друзья», - добавляет она.
Просьба помочь ко всем, кто что-нибудь знает
По словам матери Фреди, ее сын часто общался с друзьями, которые живут в разных местах, в том числе в Выру, Пыльва, Тарту, Вяймела и Моосте.
Она надеется, что каждый, кто что-то знает, осмелится высказаться. «Больше всего я буду благодарна тем, кто сейчас боится или не решается поделиться информацией. Хотя я прошу их это сделать. Чтобы сын знал и слышал, что мы с его братом ждем его дома», - говорит Самулин.
Он хочет передать сыну одно важное послание: «Какова бы ни была причина, из-за которой ты не хочешь возвращаться, все проблемы можно решить. Я просто хочу, чтобы ты вернулся домой, и знать, что ты жив и здоров. Я готова поддержать тебя и помочь тебе. Нет причин, по которым тебе следует держаться подальше от дома».
До сих пор зацепки никуда не привели
Представитель Пыльваской полиции Калле Валль сообщил, что полиция получила некоторые наводки, но, к сожалению, они к чему-то толковому не привели. Например, молодого человека якобы видели в Тарту, Вильянди, Выру. «Вчера вечером появился сигнал, что на улице Лина в Пыльва есть заброшенный дом. Патруль тут же выехал и осмотрел его, но там ничего не было обнаружено и не было никаких признаков того, что там вообще кто-то бывал».
Поскольку полиция не знает, в каком направлении мог пойти Фреди, в настоящее время нет плана проведения масштабного обыска местности. «Но если возникнет какой-нибудь сигнал, конечно, пойдем и посмотрим немедленно».
Поздно вечером в среду, например, появилась наводка, что один охранник видел Фреди в магазине в Пыльва, но оказалось, что это было за несколько часов до того, как он пропал. «Не было никаких сведений о том, что случилось с ним наутро».
Валль сообщил в четверг, что утром полицейские опять пошли поговорить со знакомыми Фреди, с которыми полиция поддерживает ежедневную связь. «К сожалению, после этих разговоров мы так и не стали умнее».
В полицию также не поступило никакой информации о том, куда мог бы пойти Фреди. Направления, в которых он теоретически мог двигаться, исследованы, его не было видно ни у дома семьи, ни в пустующих зданиях в этом районе.
Проверка фрагментов информации
По данным полиции, в последний раз телефон Фреди был включен в Пыльва. Последний звонок со своего мобильного телефона молодой человек совершил в ночь на субботу в 00:41, после чего его телефон отключен.
По мнению полиции, информация из коммуникационного приложения Snapchat также может оказаться полезной. «Есть фрагменты информации, которые, возможно, он передал в Snapchat. Мы сделали запрос в компанию, но ответ может занять несколько дней. Мы сможем, возможно, проверить большее количество телефонных запросов».
Последняя известная видеозапись сделана в ночь на субботу, когда в поле зрения камеры наблюдения на молочном заводе попали три человека. Это все соответствует и рассказам самих молодых людей. Но дальнйшая судьба Фреди до сих пор неизвестна.
Руководитель SA Kadunud Ааре Рюйтель сообщил, что молодого человека уже искали в нескольких местах, и делали это и в четверг, но о местах поисков он пока говорить не хочет. «Обстоятельства таковы, что они совсем не обычные. Очень большая просьба, чтобы все, кто контактировал с ним с вечера субботы, обратились либо к нам, либо в полицию».
Известно, что молодой человек вышел из дома в 00:20 в ночь на субботу.
Когда он вышел из дома, вероятно, он был одет в серую куртку, светлые брюки; на нем были коричневые ботинки. Известно, что мальчик последние несколько дней не пользовался мобильным телефоном, и сейчас он выключен. Он также не использовал свою банковскую карту.
Рост Фреди - около 180 сантиметров, у него худощавое телосложение и каштановые волосы. Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Фреди, немедленно позвонить на номер 112.