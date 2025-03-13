Мама пропавшего шесть дней назад Фреди: по какой бы причине он не сбежал, любую проблему мы смогли бы разрешить

Пропавший Фреди. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

В то же время она обеспокоена тем, что молодые люди, с которыми был Фреди в ночь его исчезновения, не могут или не хотят сказать ничего определенного. «Их истории становятся все более запутанными, и высказывания молодых людей не совпадают друг с другом. Насколько я знаю, это не были его обычные друзья», - добавляет она.

Просьба помочь ко всем, кто что-нибудь знает

По словам матери Фреди, ее сын часто общался с друзьями, которые живут в разных местах, в том числе в Выру, Пыльва, Тарту, Вяймела и Моосте.

Она надеется, что каждый, кто что-то знает, осмелится высказаться. «Больше всего я буду благодарна тем, кто сейчас боится или не решается поделиться информацией. Хотя я прошу их это сделать. Чтобы сын знал и слышал, что мы с его братом ждем его дома», - говорит Самулин.

Он хочет передать сыну одно важное послание: «Какова бы ни была причина, из-за которой ты не хочешь возвращаться, все проблемы можно решить. Я просто хочу, чтобы ты вернулся домой, и знать, что ты жив и здоров. Я готова поддержать тебя и помочь тебе. Нет причин, по которым тебе следует держаться подальше от дома».

До сих пор зацепки никуда не привели