Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Эстонский борец вышел в финал молодежного чемпионата Европы, схватка за золото пройдет в пятницу

Copy
Рихард Карельсон.
Рихард Карельсон. Фото: Mihkel Maripuu

Эстонский борец греко-римского стиля Рихард Карельсон в четверг прошел в финал чемпионата Европы по борьбе в возрастном классе до 23 лет, который прходит в албанской столице Тиране.

Карельсон, выступающий в весе до 97 кг, в полуфинале одержал победу над грузином Лукой Габисония о счетом 9:0 и прошел в финал. В финале в пятницу вечером Карельсон встретится с украинцем Егором Якушенко.

Карельсон в 1/8 финала был сильнее серба Луки Катича, а в четвертьфинале победил румына Иона Госа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх