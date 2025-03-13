Эстонский борец греко-римского стиля Рихард Карельсон в четверг прошел в финал чемпионата Европы по борьбе в возрастном классе до 23 лет, который прходит в албанской столице Тиране.
Эстонский борец вышел в финал молодежного чемпионата Европы, схватка за золото пройдет в пятницу
Карельсон, выступающий в весе до 97 кг, в полуфинале одержал победу над грузином Лукой Габисония о счетом 9:0 и прошел в финал. В финале в пятницу вечером Карельсон встретится с украинцем Егором Якушенко.
Карельсон в 1/8 финала был сильнее серба Луки Катича, а в четвертьфинале победил румына Иона Госа.