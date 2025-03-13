Реновацию Нарвской больницы предварит строительная экспертиза, конкурс на проектирование объявят летом

На первом этапе был проведен предварительный осмотр состояния здания. Этот этап является частью крупного проекта по реконструкции, направленного на повышение энергоэффективности, улучшение планировки и расширение функциональных возможностей здания.

Проект реализуется совместно с Telora OÜ, одной из ведущих строительных консалтинговых компаний Эстонии, которая будет осуществлять технический надзор и экспертную оценку на всех этапах работы. На первом этапе специалисты компании провели визуальную проверку здания, которая позволила составить общее представление о его состоянии без необходимости в детальных измерениях и технических исследованиях.

Эксперты осмотрели фундамент, полы, окна, двери и фасады, чтобы оценить их текущую устойчивость и определить потребность в дополнительных обследованиях.

Руководитель проекта от Telora OÜ, Калле Киристая, представил предварительные результаты осмотра и рассказал о следующих шагах. Данные, собранные на этом этапе, помогут определить необходимость дополнительных исследований, результаты которых будут основой для разработки окончательного проекта капитального ремонта. Серьезных неожиданностей пока не выявлено, однако дальнейшие работы позволят более точно оценить состояние здания.

В процессе реконструкции планируется обновить теплоизоляцию, модернизировать инженерные системы и установить солнечные панели. Проект также предусматривает создание комфортной и доступной среды для всех посетителей, включая людей с ограничениями по зрению, слуху, подвижности и когнитивным функциям. Обновленное здание будет соответствовать современным стандартам для медицинских учреждений и станет значительно более энергоэффективным.

«После завершения экспертизы, к середине лета, больница объявит тендер на проектирование и строительство, что станет следующим этапом работ. Обновленный корпус будет включать 64 койко-места, отделение экстренной медицины, операционный блок и рабочие помещения для около сотни сотрудников. В ближайший год нам предстоит организовать временный переезд на период ремонта», - сообщил Юллар Ланно, член правления Нарвской больницы.

Проект финансируется за счет Европейского фонда регионального развития, который выделил 15 млн евро, а также государственной поддержки в размере 1,76 млн евро. Нарвская больница также инвестирует около 880 000 евро из собственных средств.