Объем промышленного производства в Эстонии в январе упал на 6 процентов

В годовом исчислении объем промышленного производства в еврозоне в январе остался на уровне того же месяца 2024 года, а в ЕС снизился на 0,2 процента. Объем промышленного производства в Эстонии за год снизился на 2,5 процента.

В годовом сравнении производство потребительских товаров краткосрочного пользования в еврозоне выросло на 6,7 процента, а товаров длительного пользования - на 0,9 процента. Наибольшее снижение произошло в производстве капитальных товаров (на 2,7 процента), энергии (на 1,6 процента ) и промежуточных товаров (на 0,8 процентов).

В ЕС производство потребительских товаров краткосрочного пользования выросло на 5,5 процента, а товаров длительного пользования - на 1,3 процента. Производство капитальных товаров упало на 2,8 процента, энергоносителей - на 2,1 процента, промежуточных товаров - на 0,3 процента.

Наибольшее падение в годовом сравнении в январе было зафиксировано в Словакии - 5,1 процента, Дании - 4,4 процента и Венгрии - 4 процента. Наибольший рост был зафиксирован в Ирландии - на 10,4 процента. В Литве рост составил 9,8 процента, а в Хорватии - 7,6 процента.

В месячном сравнении промежуточные товары в еврозоне выросли на 1,6 процента, а капитальные товары на 0,5 процента. Напротив, производство потребительских товаров краткосрочного пользования упало на 3,1 процента, энергоносителей - на 1,2 процента, а потребительских товаров длительного пользования - на 0,2 процента.

В ЕС производство промежуточных товаров выросло на 1,5 процента, а производство капитальных товаров - на 0,1 процента. Производство товаров краткосрочного пользования за месяц сократилось на 4,1 процента, энергоносителей - на 2 процента, а товаров длительного пользования - на 0,3 процента.