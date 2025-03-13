Донателла Версаче уходит с поста креативного директора Versace. Ее место займет Дарио Витале

Черно-белое фото, на ней молодая Донателла Версаче стоит рядом с братом Джанни, на заднем фоне присутствуют еще несколько человек. Фото: Getty Images

Когда Джанни был убит в возрасте 50 лет на ступенях своего дома в Майами-Бич в июле 1997 года, Донателла стала креативным директором, а Санто, старший брат Джанни и Донателлы, занял пост генерального директора бренда.

Это были непростые времена и для бренда, и для самой Донателлы, которая проходила лечение от кокаиновой зависимости. Тем не менее, бренд справился.

В его рекламных кампаниях участвовали такие звезды, как Мадонна, Кортни Лав, Кристина Агилера, Деми Мур, Леди Гага, Бейонсе и другие.

Донателла создала легендарное платье с принтом джунглей, в котором в 2000 году Дженнифер Лопес появилась на церемонии Грэмми. В 2008 году Daily Telegraph опубликовал опрос, согласно которому это платье признавалось пятым самым культовым платьем всех времен.

Дженнифер Лопес в зеленом платье идет сквозь толпу фотографирующих ее людей. Фото: Getty Images

Самым ярким моментом за все время, когда Донателла возглавляла дом, Vogue называет коллекцию весна/лето 2018 года. В показе участвовали супермодели, которых Джанни Версаче продвигал в 90-е годы. Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Хелена Кристенсен появились в похожих золотых кольчужных платьях. Как пишет Vogue, это платье было олицетворением способности Донателлы соединять воедино сексуальность с самодостаточностью.

«Я хочу создавать одежду, которая скажет: «это одежда для женщин». Женщины сильны, и сексуальность не должна противоречить силе», - говорила она.

Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Хелена Кристенсен в золотых платьях и Донателла Версаче в черном костюме. Фото: Getty Images

«Преемнику» Донателлы, Дарио Витале, 41 год. Он один из самых инновационных молодых дизайнеров в миланском мире моды. Витале учился в Istituto Marangoni, престижной академии моды и дизайна, и закончил ее в 2006 году.

Он работал в Dsquared2 и Bottega Veneta, а в 2010 году пришел в модный бренд Miu Miu, принадлежащий Pradа. Там он и прошел путь от рядового дизайнера до директора по дизайну и имиджу. Директором по дизайну он был последние полтора года - и в 2024 году продажи Miu Miu выросли на 93%. В январе он покинул Prada.

Дарио Витале. Фото: Stef Mitchell