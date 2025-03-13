Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Донателла Версаче уходит с поста креативного директора Versace. Ее место займет Дарио Витале

Copy
BBC
Донателла Версаче на вечеринке после вручения «Оскаров» в 2025 году.
Донателла Версаче на вечеринке после вручения «Оскаров» в 2025 году. Фото: Getty Images

Новым креативным директором Versace стал Дарио Витале, сообщила в соцсетях компания. Он сменил на этой должности Донателлу Версаче, которая занимала ее с 1997 года.

​Это ключевой поворот в истории бренда: этой осенью впервые за 47 лет его существования на подиумах будет представлена одежда от Versace, которая не была создана под руководством кого-то из семейства Версаче.

Модельер подтвердила новости о своем уходе c поста в своих социальных сетях. «Это было величайшей честью - сохранять наследие моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что я сохранила в себе часть его духа и упорства. В своей новой роли главного амбассадора бренда я останусь самой страстной поклонницей Versace. Versace в моей ДНК и навсегда в моем сердце», - написала она.

69-летняя Донателла Версаче не разрывает связи с семейным брендом: она займет почетную должность главного бренд-амбассадора. Дарио Витале, бывший директор по дизайну и имиджу другого бренда одежды, Miu Miu, приступит к работе 1 апреля.

Как пишет New York Times, кадровые перестановки могут быть связаны с решением Capri Holdings, которому принадлежит контрольный пакет акций Versace, продать бренд. По слухам, интерес к Versace проявляет Prada Group.

Донателла с самого начала была важной составляющей успеха Versace. Ее брат Джанни создал бренд в 1978 году, и Донателла была и вице-президентом, и дизайнером, и музой: в 1989 году Джанни посвятил ей духи Blonde. Как отмечает Vogue, в начале 1980-х годов она сыграла важную роль в приобретении на аукционе знаменитого дома в Милане, на улице Виа Джезу. Его можно узнать по барельефу с Медузой Горгоной, эмблемой Versace.

Черно-белое фото, на ней молодая Донателла Версаче стоит рядом с братом Джанни, на заднем фоне присутствуют еще несколько человек.
Черно-белое фото, на ней молодая Донателла Версаче стоит рядом с братом Джанни, на заднем фоне присутствуют еще несколько человек. Фото: Getty Images

Когда Джанни был убит в возрасте 50 лет на ступенях своего дома в Майами-Бич в июле 1997 года, Донателла стала креативным директором, а Санто, старший брат Джанни и Донателлы, занял пост генерального директора бренда.

Это были непростые времена и для бренда, и для самой Донателлы, которая проходила лечение от кокаиновой зависимости. Тем не менее, бренд справился.

В его рекламных кампаниях участвовали такие звезды, как Мадонна, Кортни Лав, Кристина Агилера, Деми Мур, Леди Гага, Бейонсе и другие.

Донателла создала легендарное платье с принтом джунглей, в котором в 2000 году Дженнифер Лопес появилась на церемонии Грэмми. В 2008 году Daily Telegraph опубликовал опрос, согласно которому это платье признавалось пятым самым культовым платьем всех времен.

Дженнифер Лопес в зеленом платье идет сквозь толпу фотографирующих ее людей.
Дженнифер Лопес в зеленом платье идет сквозь толпу фотографирующих ее людей. Фото: Getty Images

Самым ярким моментом за все время, когда Донателла возглавляла дом, Vogue называет коллекцию весна/лето 2018 года. В показе участвовали супермодели, которых Джанни Версаче продвигал в 90-е годы. Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Хелена Кристенсен появились в похожих золотых кольчужных платьях. Как пишет Vogue, это платье было олицетворением способности Донателлы соединять воедино сексуальность с самодостаточностью.

«Я хочу создавать одежду, которая скажет: «это одежда для женщин». Женщины сильны, и сексуальность не должна противоречить силе», - говорила она.

Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Хелена Кристенсен в золотых платьях и Донателла Версаче в черном костюме.
Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Хелена Кристенсен в золотых платьях и Донателла Версаче в черном костюме. Фото: Getty Images

«Преемнику» Донателлы, Дарио Витале, 41 год. Он один из самых инновационных молодых дизайнеров в миланском мире моды. Витале учился в Istituto Marangoni, престижной академии моды и дизайна, и закончил ее в 2006 году.

Он работал в Dsquared2 и Bottega Veneta, а в 2010 году пришел в модный бренд Miu Miu, принадлежащий Pradа. Там он и прошел путь от рядового дизайнера до директора по дизайну и имиджу. Директором по дизайну он был последние полтора года - и в 2024 году продажи Miu Miu выросли на 93%. В январе он покинул Prada.

Дарио Витале.
Дарио Витале. Фото: Stef Mitchell
BBC
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх