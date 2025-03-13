Новым креативным директором Versace стал Дарио Витале, сообщила в соцсетях компания. Он сменил на этой должности Донателлу Версаче, которая занимала ее с 1997 года.
Донателла Версаче уходит с поста креативного директора Versace. Ее место займет Дарио Витале
Это ключевой поворот в истории бренда: этой осенью впервые за 47 лет его существования на подиумах будет представлена одежда от Versace, которая не была создана под руководством кого-то из семейства Версаче.
Модельер подтвердила новости о своем уходе c поста в своих социальных сетях. «Это было величайшей честью - сохранять наследие моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что я сохранила в себе часть его духа и упорства. В своей новой роли главного амбассадора бренда я останусь самой страстной поклонницей Versace. Versace в моей ДНК и навсегда в моем сердце», - написала она.
69-летняя Донателла Версаче не разрывает связи с семейным брендом: она займет почетную должность главного бренд-амбассадора. Дарио Витале, бывший директор по дизайну и имиджу другого бренда одежды, Miu Miu, приступит к работе 1 апреля.
Как пишет New York Times, кадровые перестановки могут быть связаны с решением Capri Holdings, которому принадлежит контрольный пакет акций Versace, продать бренд. По слухам, интерес к Versace проявляет Prada Group.
Донателла с самого начала была важной составляющей успеха Versace. Ее брат Джанни создал бренд в 1978 году, и Донателла была и вице-президентом, и дизайнером, и музой: в 1989 году Джанни посвятил ей духи Blonde. Как отмечает Vogue, в начале 1980-х годов она сыграла важную роль в приобретении на аукционе знаменитого дома в Милане, на улице Виа Джезу. Его можно узнать по барельефу с Медузой Горгоной, эмблемой Versace.
Когда Джанни был убит в возрасте 50 лет на ступенях своего дома в Майами-Бич в июле 1997 года, Донателла стала креативным директором, а Санто, старший брат Джанни и Донателлы, занял пост генерального директора бренда.
Это были непростые времена и для бренда, и для самой Донателлы, которая проходила лечение от кокаиновой зависимости. Тем не менее, бренд справился.
В его рекламных кампаниях участвовали такие звезды, как Мадонна, Кортни Лав, Кристина Агилера, Деми Мур, Леди Гага, Бейонсе и другие.
Донателла создала легендарное платье с принтом джунглей, в котором в 2000 году Дженнифер Лопес появилась на церемонии Грэмми. В 2008 году Daily Telegraph опубликовал опрос, согласно которому это платье признавалось пятым самым культовым платьем всех времен.
Самым ярким моментом за все время, когда Донателла возглавляла дом, Vogue называет коллекцию весна/лето 2018 года. В показе участвовали супермодели, которых Джанни Версаче продвигал в 90-е годы. Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и Хелена Кристенсен появились в похожих золотых кольчужных платьях. Как пишет Vogue, это платье было олицетворением способности Донателлы соединять воедино сексуальность с самодостаточностью.
«Я хочу создавать одежду, которая скажет: «это одежда для женщин». Женщины сильны, и сексуальность не должна противоречить силе», - говорила она.
«Преемнику» Донателлы, Дарио Витале, 41 год. Он один из самых инновационных молодых дизайнеров в миланском мире моды. Витале учился в Istituto Marangoni, престижной академии моды и дизайна, и закончил ее в 2006 году.
Он работал в Dsquared2 и Bottega Veneta, а в 2010 году пришел в модный бренд Miu Miu, принадлежащий Pradа. Там он и прошел путь от рядового дизайнера до директора по дизайну и имиджу. Директором по дизайну он был последние полтора года - и в 2024 году продажи Miu Miu выросли на 93%. В январе он покинул Prada.