Опрос: более половины граждан Эстонии хотят отставки Кристена Михала

Как передала пресс-служба института, если 56% респондентов считают, что премьер-министр от Партии реформ Кристен Михал перед тем как формировать новый кабинет министров, должен уйти в отставку, то 52% полагают, что Кристен Михал просто должен подать в отставку и вместе с тем отказаться от формирования нового правительства.

Кроме того, респондентов спросили, кого бы они предпочли видеть новым премьер-министром. 24% считают, что новым главой правительства должен стать лидер партии «Отечество» Урмас Рейнсалу, 16 процентов - лидер Центристской партии Михаил Кылварт, 12 процентов - Кристен Михал, 11 процентов - лидер EKRE Мартин Хельме, пять процентов - лидер «Ээсти 200» Кристина Каллас, четыре процента - лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс, а 28 процентов не имеют своего мнения.

В последний раз Институт общественных исследований задавал этот же вопрос в июле прошлого года, когда Кристен Михал еще занимал второе место за Урмасом Рейнсалу и 20% респондентов хотели видеть Михала на посту премьер-министра. На данный момент меньше людей хотят видеть Кристена Михал премьер-министром, чем Каю Каллас в конце ее срока премьерства.

Поскольку Партия реформ и «Ээсти 200» обвинили Социал-демократическую партию в развале правительства, респондентам также был задан вопрос о том, какая из трех партий, по их мнению, виновата в этом. 49% респондентов считают, что в развале правительства виновата Партия реформ, 19% - Социал-демократическая партия и 4% - «Ээсти 200».