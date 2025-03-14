В начале недели распалась правящая коалиция, состоящая из Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии (СДПЭ). В свете этого события Институт общественных исследований провел опрос, в ходе которого выяснил мнение населения о необходимости внеочередных выборов, отставке премьер-министра и предпочтительных кандидатах на пост премьер-министра.

На вопрос «Считаете ли вы, что в Эстонии следует провести внеочередные выборы?» 32% респондентов ответили «нет» или «скорее нет», 59% - «скорее да» или «да» и 9% - «не знаю».

За внеочередные выборы высказались 97% сторонников партии EKRE, 88% сторонников Центристской партии и 80% сторонников «Отечества».

Против досрочных выборов в Эстонии высказались 92 процента сторонников Партии реформ, 63 процента сторонников «Ээсти 200» и 52 процента сторонников СДПЭ.

Опрос по теме дополнительных выборов неоднократно проводился Институтом общественных исследований и до этого опроса самый высокий процент сторонников внеочередных выборов был в ноябре 2023 года, когда этот показатель составлял 55%.

В связи с вопросом о внеочередных выборах в ходе опроса также был задан вопрос, поддерживает ли респондент систему внеочередных выборов в Эстонии, подобную латвийской, когда не менее 10 процентов избирателей могут инициировать референдум о роспуске парламента с последующим проведением внеочередных выборов. 27% респондентов ответили «нет» или «скорее нет», 59% ответили «скорее да» или «да», 13% не высказали своего мнения.

Опрос Norstat был проведен 13 марта в режиме онлайн среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, в нем приняли участие 1000 респондентов.