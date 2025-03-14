По сути, Путин ищет гарантий безопасности, только наоборот.

Согласится ли Россия прекратить перевооружение или мобилизацию своих сил? Это кажется неправдоподобным, и не было никаких намеков на какие-либо уступки со стороны Путина, когда он общался с журналистами в Кремле.

Путин накануне вернулся в приподнятом настроении из поездки в приграничную Курскую область, которая частично оккупирована украинскими войсками с августа прошлого года.

Россия имеет преимущество в Курской области, а Путин явно чувствует, что ведет переговоры с позиции силы, и не хочет терять этих позиций.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут уходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен. Как это будет?» — спросил он.

Министерство обороны России ранее заявило, что российские войска взяли под контроль крупнейший город, который удалось захватить украинцам, — Суджу.

«Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа — сдаться в плен или погибнуть», — сказал Путин.

То же самое относится ко всей линии фронта, где, по его словам, российские войска продвигаются практически по всем направлениям.