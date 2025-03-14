В 2024 году в Эстонии на первичный учет в авторегистр поставили около 50 000 автомобилей, среди которых помимо обычных машин были как старинные ретро-авто старше ста лет, так и роскошные автомобили, чья стоимость недосягаема для среднестатистического покупателя, пишет Rus.ERR.
В прошлом году в Эстонии зарегистрировали 17 Rolls-Royce
Наибольшую популярность среди впервые зарегистрированных автомобилей получила Škoda Octavia – на учет было поставлено около 2100 таких машин, из которых 1710 были новыми.
Если же взглянуть на более редкие автомобили, встречающиеся в Эстонии не так часто, то среди зарегистрированных в прошлом году транспортных средств можно найти, например, 17 Rolls-Royce, три из которых были новыми.
Автожурналист Тыну Коррол отмечает, что в прошлом году в стране отчетливо наблюдался рост числа эксклюзивных автомобилей.