Яна Тоом: я не помню ни одного случая, когда поданная в парламент петиция была бы удовлетворена

«Я не помню ни одного случая, когда поданная в парламент петиции была бы удовлетворена. Ни одного! - сказала депутат Европейского парламента, член Центристской партии Яна Тоом. - Это чисто визуальная радость».

По словам евродепутата, этот механизм не работает вообще: «Мы просто кладем эту петицию в помойное ведро, потому что нам она не нравится. А потом мы получаем результаты опросов, в которых, на вопрос: "Кто у нас лучший премьер-министр?", люди отвечают: "Затрудняюсь сказать!" Я вот не затрудняюсь сказать, мне просто нечего сказать хорошего».

Как достучаться до властей? Почему глас народа не слышно, а сам народ не верит в то, что его мнение кто-то примет во внимание? На эти вопросы будут искать ответы герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда» в понедельник, 16 марта, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.