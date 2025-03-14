Айгро, оставшийся из-за скандала без тренера, все же сумел побороть себя и заработать баллы на этапе Кубка мира

Накануне в Осло прошел этап Кубка мира по прыжкам с трамплина (HS134), где победу одержал японец Рёю Кобаяси, совершив прыжки на 127 и 129,5 метра (264,1 очка). Второе место занял австриец Ян Херль (126 и 129 м; 253,3 очка), а замкнул тройку лучших немец Карл Гайгер (126 и 128 м; 252,4 очка).

Из-за турбулентности, вызванной «комбинезонным скандалом», немало пришлось вытерпеть и лучшему эстонскому лыжному прыгуну Артти Айгро. Хотя сам он не имеет к скандалу никакого отношения, но поскольку тренировался вместе со сборной Норвегии, ситуация коснулась и его. Несмотря на сложности, Айгро сумел выполнить уверенные прыжки.

Прыжки на 119 и 122,5 метра принесли ему 224,0 очка, благодаря которым он занял 19-е место на трамплине Холменколлен – там он ранее ни разу не зарабатывал очки.

Результаты этапа Кубка мира в Осло. Фото: FIS

«Наконец-то хоть какой-то положительный опыт на Холменколлене, – сказал Айгро после соревнований. - Если раньше я здесь вообще не мог найти свой прыжок, то сегодня смог, и понимал, что нужно изменить».

«В целом, сделать два сильных прыжка на трамплине, который мне раньше не подходил, и финишировать в двадцатке лучших – это позитивный результат», – продолжил Айгро, не скрывая, что в последние дни был вынужден думать обо всем, кроме своих прыжков.

«После этапа в Тронхейме вся эта суета отняла у меня и силы, и время, – сказал он, имея в виду скандал с комбинезонами, из-за которого он потерял личного тренера Томаса Лоббена, а также нескольких знакомых помощников. - Я приехал сюда просто с надеждой, что смогу оттолкнуться с первого прыжка и хоть немного улучшить себе настроение».

Сегодня Айгро предстоит прыгать уже с лыжного трамплина в Викерсунде. Какие цели он ставит перед собой?

«Единственная цель сейчас – поднять себе настроение и наслаждаться полетом», – уклонился он от конкретных задач.