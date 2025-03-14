ЕСПЧ осудил Украину за гибель людей в Одессе в мае 2014 года

Пожарные, полиция и другие украинские ведомства нарушили Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку не предотвратили и не остановили насилие, а также не сделали все возможное, чтоб спасти людей в горящем Доме профсоюзов, постановил суд в Страсбурге в четверг, 13 марта.

Кроме того, не было организовано и проведено эффективное расследование этих событий, отмечается в постановлении. Судьи пришли к единогласному выводу о нарушении Украиной статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, закрепляющей право на жизнь. В отношении одного заявителя признано нарушение статьи 8 о праве на уважение частной и семейной жизни.

Суммарный штраф в размере почти 115 тысяч евро

Украина должна выплатить истцам в общей сложности 114,7 тысячи евро. Коллективный иск был подан 28 пострадавшими и родственниками погибших.

В ходе массовых беспорядков и пожара в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии находились в сгоревшем Доме профсоюзов, в который были брошены бутылки с зажигательной смесью. По данным следствия, массовые беспорядки и столкновения между пророссийскими и проевропейскими активистами были организованы и спланированы.