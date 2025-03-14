Купившие 15 лет назад дом в Таллинне за 300 000 евро, сейчас являются миллионерами только благодаря росту стоимости дома. Дом, купленный в Италии, напротив, со временем потерял в цене. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане анализирует, что происходило на европейских рынках недвижимости за последние полтора десятилетия.
Европейские цены на недвижимость: в Эстонии они за 15 лет выросли втрое, а в Италии упали
Согласно статистике Евростата, опубликованной в начале года, цены на недвижимость в Эстонии и Венгрии утроились в период с 2010 года по третий квартал 2024 года. В обеих странах цены на недвижимость выросли на 230%, что удерживает эти две страны одной языковой группы на первом месте в Евросоюзе, за ними следуют Литва (180%) и Латвия (154%).
Литва догоняет
«Экономика нашего региона развивается достаточно хорошо, а экономика Литвы в последние годы даже очень хорошо - это главная причина, почему Литва догоняет нас по ценам на недвижимость. В Венгрии дела идут не так хорошо, но в то же время и не плохо. Причина роста цен на их недвижимость - экономическая конвергенция, или сближение с уровнем цен на недвижимость в Центральной Европе», - говорит Ребане.
В среднем цены на недвижимость в Европе выросли на 54% в период с 2010 по третий квартал 2024 года. Единственной европейской страной, где цены на недвижимость упали за этот период, была Италия, где они снизились на четыре процента.
«Цены на недвижимость в Северной Италии сильно отличаются от цен в Южной Италии. Например, цена за квадратный метр недвижимости в Милане в январе составила 5400 евро за квадратный метр, что дороже, чем в Хельсинки или Брюсселе. Южная Италия явно сталкивается с проблемами: на большей части юга Италии уровень жизни ниже, чем в Эстонии. Существуют острые опасения по поводу структуры экономики и коррупции в этих регионах, которые так и не были решены», – сказал он.
Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic объяснил, что если дела в экономике идут плохо, то местный рынок недвижимости не улучшится, так как в таких районах нет нового населения, бизнеса, денег или спроса на новую недвижимость, и нет желания менять место жительства. Если нет новостроек и спроса, то поднять цены на недвижимость сложно.
«В Эстонии же ситуация обратная: ВВП на душу населения удвоился, а цены выросли более чем в два раза. Это нашло отражение и в росте цен на недвижимость. Если в 2010 году можно было построить дом по цене 1000 евро за квадратный метр, то сегодня цена за квадратный метр превышает 2000 евро, а в более роскошных домах - даже 3000 евро», - говорит Танель Ребане.
Он пояснил, что если смотреть на реальные цены на недвижимость, то есть цены, скорректированные на общую инфляцию, то Эстония по-прежнему лидирует по темпам роста цен на недвижимость. «С учетом инфляции цены на недвижимость за 15 лет выросли на 85%. В то же время в семи из 27 стран ЕС с 2010 года цены на недвижимость с поправкой на инфляцию упали. Одна из этих стран - наш северный сосед Финляндия».
Баланс сил смещается
По словам Ребане, согласно данным Евростата, люди, купившие 15 лет назад дом в Таллинне за 300 000 евро, сейчас являются миллионерами благодаря росту стоимости их жилья, в то время как дом, купленный на юге Италии, с течением времени потерял бы в цене. Ребане также сказал, что Италия - это экстремальный пример, который не дает полного представления о рынке недвижимости в Южной Европе.
Он объяснил, что цены на недвижимость в Южной Европе в целом росли в течение последних 15 лет, а в последние годы даже очень быстро. Например, испанское правительство планирует ввести дополнительный сбор с иностранцев, покупающих недвижимость, потому что в некоторых районах спрос стал настолько высоким, что местные жители уже не могут покупать недвижимость на южном побережье Испании.
«После окончания пандемии коронавируса люди начали очень активно путешествовать, а так как юг Европы очень зависит от туризма, это положительно сказывается и на других регионах. Еще одна причина, по которой экономика Южной Европы в последнее время оживилась, - это проекты Еврокомиссии по финансированию, направленные на развитие регионов. Значительная часть проектов была направлена на Южную Европу. Например, Италия инвестирует 23 миллиарда евро в улучшение железнодорожного сообщения между Южной и Северной Европой».
«Сегодня дела в Южной Европе идут лучше, чем в Северной, что парадоксально. Главные экономические издания Европы говорят о том, что провал южноевропейской экономики превратился в успех, а успех Северной Европы превращается в провал - баланс сил смещается», - говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.