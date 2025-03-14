Европейские цены на недвижимость: в Эстонии они за 15 лет выросли втрое, а в Италии упали

Согласно статистике Евростата, опубликованной в начале года, цены на недвижимость в Эстонии и Венгрии утроились в период с 2010 года по третий квартал 2024 года. В обеих странах цены на недвижимость выросли на 230%, что удерживает эти две страны одной языковой группы на первом месте в Евросоюзе, за ними следуют Литва (180%) и Латвия (154%).

Литва догоняет

«Экономика нашего региона развивается достаточно хорошо, а экономика Литвы в последние годы даже очень хорошо - это главная причина, почему Литва догоняет нас по ценам на недвижимость. В Венгрии дела идут не так хорошо, но в то же время и не плохо. Причина роста цен на их недвижимость - экономическая конвергенция, или сближение с уровнем цен на недвижимость в Центральной Европе», - говорит Ребане.

В среднем цены на недвижимость в Европе выросли на 54% в период с 2010 по третий квартал 2024 года. Единственной европейской страной, где цены на недвижимость упали за этот период, была Италия, где они снизились на четыре процента.