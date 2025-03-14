Беспрецедентный шаг в отношении теннисисток: WTA предложила им уникальную возможность

WTA объявила, что более 320 теннисисток смогут получать выплаты в течение 12 месяцев декретного отпуска.

Сумма выплат не разглашается, но уточняется, что она будет одинаковой для всех и не зависеть от позиции спортсменки в рейтинге. Кроме того, если теннисистка решит не возвращаться в спорт после декретного отпуска, ей не придется возвращать ни цента.

Основным спонсором так называемой программы поддержки материнства стал один из крупнейших партнеров WTA – инвестиционный фонд Саудовской Аравии PIF. В сотрудничестве с ним также планируется сделать более доступным лечение бесплодия – тему, которая до сих пор оставалась в женском спорте своего рода табу.

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая в 2016 году родила сына Лео, в интервью BBC отметила, что оплачиваемый декретный отпуск станет важнейшей вехой для женского спорта. Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака назвала эту инициативу решением, меняющим жизнь.

Чтобы получить право на оплачиваемый декретный отпуск, теннисистка должна была участвовать как минимум в восьми турнирах WTA за последние 12 месяцев или в 24 турнирах за последние 36 месяцев.

С 2019 года в WTA уже действует специальная система для спортсменок, ставших матерями, позволяющая «заморозить» рейтинг и тем самым обеспечить более высокий посев при возвращении в тур.

Кроме того, если теннисистка набрала достаточно рейтинговых очков, то на первых восьми турнирах после выхода из декретного отпуска она не встретится в первом круге с сеяной соперницей.