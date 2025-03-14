В темном небе Манчестера засияла португальская звезда: хет-трик вывел команду в следующий раунд

Текущий сезон для «красных дьяволов» складывается далеко не лучшим образом: в чемпионате они занимают 14-е место, а из обоих национальных кубков уже вылетели. Лига Европы остается их единственным шансом на успех в этом сезоне.

Первый матч в Испании завершился вничью 1:1. Однако ответная встреча на «Олд Траффорд» началась очень динамично: уже к 16-й минуте обе команды успели реализовать пенальти – сначала с точки отличился Микель Оярсабаль за «Сосьедад», а затем капитан МЮ Бруну Фернандеш восстановил равновесие.

С таким счетом команды ушли на перерыв. В начале второго тайма МЮ заработал еще один пенальти, и Фернандеш вновь уверенно его реализовал. В надежде изменить ход игры «Сосьедад» провел тройную замену на 56-й минуте, но результат оказался обратным – спустя всего семь минут вышедший на поле Джон Арамбуру получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Юнайтед» закрепил победу в концовке матча. На 87-й минуте Фернандеш оформил хет-трик, а уже в добавленное время (90+1) окончательный счет установил Диогу Далот.

В последние месяцы именно Фернандеш ведет «Манчестер Юнайтед» за собой. Можно сказать, что он делает это уже не первый год – в 276 матчах полузащитник принял участие в 173 голах команды.

В четвертьфинале МЮ встретится с французским Лионом, который по сумме двух матчей разгромил бухарестскую Стяуа со счетом 7:1.