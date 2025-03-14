Совместная операция: полиция и охрана поймали серийного вора, который использовал тележку как оружие

По словам руководителя службы охраны Viking Security Юхана Айя, злоумышленника, совершившего десятки крупных краж, задержали в ходе спланированной операции. По предварительным данным, в минувшее воскресенье он попытался вынести из магазина алкоголь на сумму около 400 евро.

«По его прежнему поведению можно было предугадать, где он попробует украсть в следующий раз», - рассказал Айя. В тот день в магазине его уже ждали сотрудники охраны вместе с патрульными, которые пришли на подмогу. «На этот раз удалось избежать насилия, а вор также сдал специальные средства, которые взял с собой», - отметил он.