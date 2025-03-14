Совместная операция: полиция и охрана поймали серийного вора, который использовал тележку как оружие

В Тарту задержан мужчина, который на протяжении нескольких лет был хорошо известен охранным предприятиям и полиции из-за серии крупных и иногда агрессивных краж. Как сообщили в охранной компании Viking Security, злоумышленник не только совершал многочисленные попытки краж, но и продавал похищенные товары на черном рынке.
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По словам руководителя службы охраны Viking Security Юхана Айя, злоумышленника, совершившего десятки крупных краж, задержали в ходе спланированной операции. По предварительным данным, в минувшее воскресенье он попытался вынести из магазина алкоголь на сумму около 400 евро.