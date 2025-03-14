Пт, 14.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Совместная операция: полиция и охрана поймали серийного вора, который использовал тележку как оружие

Copy
Чаще всего из магазинов крадут алкоголь, но, по опыту охранной фирмы, воровство не обходит стороной и носки, а также бритвенные принадлежности.
Чаще всего из магазинов крадут алкоголь, но, по опыту охранной фирмы, воровство не обходит стороной и носки, а также бритвенные принадлежности. Фото: Erakogu

В Тарту задержан мужчина, который на протяжении нескольких лет был хорошо известен охранным предприятиям и полиции из-за серии крупных и иногда агрессивных краж. Как сообщили в охранной компании Viking Security, злоумышленник не только совершал многочисленные попытки краж, но и продавал похищенные товары на черном рынке.

По словам руководителя службы охраны Viking Security Юхана Айя, злоумышленника, совершившего десятки крупных краж, задержали в ходе спланированной операции. По предварительным данным, в минувшее воскресенье он попытался вынести из магазина алкоголь на сумму около 400 евро.

«По его прежнему поведению можно было предугадать, где он попробует украсть в следующий раз», - рассказал Айя. В тот день в магазине его уже ждали сотрудники охраны вместе с патрульными, которые пришли на подмогу. «На этот раз удалось избежать насилия, а вор также сдал специальные средства, которые взял с собой», - отметил он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх