У восьмилетней жительницы Эстонии редкое заболевание: поможем ей попасть на операцию!

В Эстонии возможности лечения нет, но семья готова поехать в Америку, чтобы их дочери сделали ухо на специальном 3D-принтере и операцию по устранению асимметрии лица. Однако не хватает 48 000 евро, которые они просят у Детского фонда и наших замечательных жертвователей.

«Со временем Кармен все больше осознает свою необычность. Мы пытались поддержать и ободрить ее, но она все равно каждый день говорит, что больше всего на свете хочет иметь ухо, как у всех остальных», - сказал папа Кармен.

Поэтому недавно девочка отказалась от любимого вида спорта - спортивной гимнастики, поскольку по условиям соревнований ее волосы должны быть заплетены в косу. «Кармен постоянно боится, что ее отсутствующее ухо будет заметно и в школе, и во время занятий спортом», - отметил ее папа.

Создание наружного уха по 3D-методу - инновационный метод, который в настоящее время практикуется только в Америке: структура хряща уха печатается на 3D-принтере и во время операции покрывается кожей пациента. Созданное таким образом ухо идентично другому и выглядит, и ощущается очень естественно.

Пожалуйста, помогите осуществить мечту Кармен и спасти девочку от неуверенности и страха! Ухо - это нечто само собой разумеющееся, но для нее это самый особенный и важный подарок.

Поддержать можно несколькими способами: выбрав Karmeni operatsioon в форме пожертвования на сайте или позвонив по номерам благотворительных телефонов Детского фонда: позвонив по номеру 900 5025, вы жертвуете 5 евро; позвонив по номеру 900 5100 вы жертвуете 10 евро; Позвонив по номеру 900 5500, вы пожертвуете 50 евро.

Также можно сделать перевод на благотворительные счета Детского фонда Клиники Тартуского университета, указав в пояснении Karmen:

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813 Coop IBAN EE824204278603586607