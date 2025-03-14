Новые санкции лишили главного тренера норвежцев дара речи

Если изначально под санкции попали дисквалифицированные в соревнованиях на большом трамплине Мариус Линдвик и Йохан Андре Форфанг, то теперь, после детального изучения экипировки всех участников, аналогичное наказание получили и другие члены норвежской сборной.

Временные отстранения наложены также на Кристоффера Эриксена Сундаля, Роберта Йоханссона и Робина Педерсена, хотя последний даже не выступал в соревнованиях на большом трамплине.

«Мы обнаружили моменты, которые вызвали у нас подозрения в более масштабных манипуляциях. Поэтому мы приняли решение наложить временные санкции на остальных трех норвежских прыгунов, выступавших в Тронхейме», – заявил глава коммуникационного отдела FIS Бруно Сасси.

Какие именно претензии возникли к экипировке норвежцев, FIS не уточнила, однако дала понять, что речь идет о других нарушениях, выявленных уже после соревнований на большом трамплине.

В свете последних решений перед прессой снова вынужден был выступить спортивный директор сборной Норвегии Ян-Эрик Аалбу, который, по его словам, предпочел бы провалиться сквозь землю от стыда.

«Ситуация настолько серьезная и шокирующая, что у меня просто нет слов. Я вновь вынужден извиниться перед всеми, кто чувствует себя преданным и обманутым», – приводит его слова норвежский телеканал.

«Мне искренне жаль, что я был настолько наивным и доверчивым, что не заметил этого нездорового и вредоносного поведения в норвежской прыжковой сборной. Хотя лично я не занимался сознательной манипуляцией и обманом ради успеха, происходящее сейчас говорит о том, что как руководитель я потерпел неудачу», – добавил Аалбу, возглавивший сборную в августе 2024 года.

Хотя на фоне разгоревшегося скандала Аалбу рассматривал возможность ухода с поста, он намерен оставаться в должности как минимум до завершения независимого расследования, проводящегося FIS, чтобы обеспечить его бесперебойное проведение.

Эту позицию поддержала и президент Норвежского лыжного союза Тове Мо Дюрхауг.