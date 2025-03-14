Опрос: люди планируют откладывать выход на пенсию как можно дольше

«Желание наслаждаться плодами многолетних усилий и покинуть рынок труда в пенсионном возрасте вполне понятно, но для многих это все более далекая мечта», - сказал Вахур Валлисту, председатель правления LHV Asset Management. На самом деле, в Эстонии есть большое количество людей, которые не могут позволить себе выйти на пенсию из-за риска бедности.